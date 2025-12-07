Режим інкогніто на iPhone — що він приховує насправді та як увімкнути

На столі iPhone з режимом приватного перегляду вебсторінок. Фото: Unsplash

Режим інкогніто давно став стандартною функцією браузерів, але багато хто досі сприймає його як спосіб повністю сховатися в інтернеті. Насправді ж цей режим лише прибирає локальні сліди активності на пристрої і не робить користувача повністю анонімним.

Сайт Новини.LIVE розповідає про те, як користуватися цим режимом на iPhone.

Що насправді робить режим інкогніто

Режим інкогніто (у Safari на iPhone — "Приватний доступ") потрібен насамперед для того, щоб тимчасово не зберігати локальні дані про роботу в мережі. Під час такого сеансу браузер не фіксує історію відвідувань, введені запити, файли cookie та дані форм. Щойно ви закриваєте вікно або вкладку, ця інформація зникає з пристрою.

Це зручно, коли потрібно виконати дію, яка не повинна впливати на основну історію браузера. Наприклад, пошук подарунків на спільному смартфоні, робота з особистими сервісами, до яких не має бути доступу в інших користувачів, або перегляд матеріалів, що не мають залишатися в журналі відвідувань.

Окремий плюс — можливість увійти в інший акаунт без виходу з основного. У режимі інкогніто можна відкрити пошту, YouTube чи інший сервіс під другим профілем, тоді як базова авторизація у браузері залишиться активною й незмінною.

У деяких випадках інкогніто допомагає під час порівняння цін. Деякі онлайн-сервіси змінюють вартість товарів і послуг для постійних відвідувачів або, навпаки, пропонують спеціальні умови "новачкам". Відкривши сторінку в приватному режимі, можна побачити ціну без урахування попередньої активності в мережі. Також інкогніто зручно використовувати для разових запитів, які не повинні залишатися в загальній історії браузера.

Як увімкнути режим інкогніто на iPhone

Функція приватного перегляду вбудована у всі популярні браузери, зокрема Safari та Google Chrome на iPhone. У кожному з них вона запускається трохи по-різному, але принцип схожий.

Щоб увімкнути приватний режим у стандартному браузері iPhone:

відкрийте Safari;

перейдіть до екрана з вкладками;

у нижній частині екрана в меню вибору набору вкладок проведіть по полю "Початкова сторінка" та перемкніть його на "Приватний доступ";

натисніть "+", щоб відкрити нову приватну вкладку, і далі користуйтеся браузером у цьому режимі.

Усі сторінки, відкриті в цьому режимі, не потраплятимуть до загальної історії переглядів, а дані форм і cookie не зберігатимуться на пристрої після закриття вкладок.

У Chrome на iPhone перехід до інкогніто здійснюється ще простіше:

відкрийте Google Chrome;

затисніть значок із кількістю відкритих вкладок, доки не з'явиться контекстне меню;

оберіть пункт "Нова вкладка інкогніто".

Після цього ви потрапите в окрему область браузера, де історія, cookie та інші локальні дані також не зберігаються після завершення сеансу.

У Safari режим називається "Приватний доступ", але по суті це той самий інкогніто. В інших браузерах на iPhone він вмикається за аналогічним принципом: через меню вкладок або окремий пункт "Приватна вкладка"/"Інкогніто". Тому розібратися з його використанням у будь-якому додатку буде нескладно.

