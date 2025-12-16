Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Фотофіксація документів групою оповіщення ТЦК — чи законно це

Фотофіксація документів групою оповіщення ТЦК — чи законно це

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 06:30
Працівник ТЦК фотографує документи - законність фотофіксації військово-облікових документів
Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Представники територіального центру комплектування під час перевірки документів військовозобов’язаних громадян мають право фіксувати цей процес, а також документи громадян, на фото. Це право зафіксоване у відповідній постанові Кабінету міністрів України.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Право групи оповіщення ТЦК

В процесі загальної мобілізації групи оповіщення мають право перевіряти документи військовозобов’язаних громадян прямо на вулиці.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи дозволяє законодавство членам групи оповіщення ТЦК фотографувати військово-облікові та інші документи громадян.

"Так, представник ТЦК або поліцейський має право робити фото та відеофіксацію при перевірці документів", — наголосив у відповіді військовозобов’язаному адвокат Юрій Айвазян.

Про що йдеться у постанові КМУ №560

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, який припис регулює цей процес.

Можливість вести фотовідеозйомку перевірки документів визначена у постанові Кабінету міністрів №560.

"Під час перевірки військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейський здійснює фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли затримання військовозобов’язаних громадян групою оповіщення територіального центру комплектування є законним.

Додамо, ми повідомляли про те, кого не має права затримувати група оповіщення ТЦК.

Кабінет міністрів документи перевірки ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації