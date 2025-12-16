Працівник ТЦК фотографує документи - законність фотофіксації військово-облікових документів

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Представники територіального центру комплектування під час перевірки документів військовозобов’язаних громадян мають право фіксувати цей процес, а також документи громадян, на фото. Це право зафіксоване у відповідній постанові Кабінету міністрів України.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Право групи оповіщення ТЦК

В процесі загальної мобілізації групи оповіщення мають право перевіряти документи військовозобов’язаних громадян прямо на вулиці.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи дозволяє законодавство членам групи оповіщення ТЦК фотографувати військово-облікові та інші документи громадян.

"Так, представник ТЦК або поліцейський має право робити фото та відеофіксацію при перевірці документів", — наголосив у відповіді військовозобов’язаному адвокат Юрій Айвазян.

Про що йдеться у постанові КМУ №560

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, який припис регулює цей процес.

Можливість вести фотовідеозйомку перевірки документів визначена у постанові Кабінету міністрів №560.

"Під час перевірки військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейський здійснює фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації", — підкреслив Дерій.

