Фотофиксация документов группой оповещения ТЦК — законно ли это

Фотофиксация документов группой оповещения ТЦК — законно ли это

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 06:30
Работник ТЦК фотографирует документы - законность фотофиксации военно-учетных документов
Работа группы оповещения ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Представители территориального центра комплектования во время проверки документов военнообязанных граждан имеют право фиксировать этот процесс, а также документы граждан, на фото. Это право зафиксировано в соответствующем постановлении Кабинета министров Украины.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Читайте также:

Право группы оповещения ТЦК

В процессе всеобщей мобилизации группы оповещения имеют право проверять документы военнообязанных граждан прямо на улице.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, позволяет ли законодательство членам группы оповещения ТЦК фотографировать военно-учетные и другие документы граждан.

"Да, представитель ТЦК или полицейский имеет право делать фото и видеофиксацию при проверке документов", — отметил в ответе военнообязанному адвокат Юрий Айвазян.

О чем говорится в постановлении КМУ №560

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, какое предписание регулирует этот процесс.

Возможность вести фотовидеосъемку проверки документов определена в постановлении Кабинета министров №560.

"Во время проверки военно-учетного документа (военно-учетного документа в электронной форме) вместе с документом, удостоверяющим личность, уполномоченный представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, когда задержание военнообязанных граждан группой оповещения территориального центра комплектования является законным.

Добавим, мы сообщали о том, кого не имеет права задерживать группа оповещения ТЦК.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
