Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Вже сьогодні Meta запускає конкурента Twitter arrow

Вже сьогодні Meta запускає конкурента Twitter

6 липня 2023 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вже сьогодні Meta запускає конкурента Twitter
Додаток Threads від Meta, що буде конкурентом Twitter. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 6 липня, материнська компанія Facebook Meta запустить свій новий додаток Threads. Більше того застосунок конкуруватиме з Twitter.

Про це повідомляє ВВС.

Читайте також:

Що відомо про додаток Threads

Зазначається, що новий застосунок від Meta — Threads буде пов’язаний з Instagram. Крім того, він доступний для передзамовлення в Apple App Store.

Threads має інформаційну панель, що нагадує Twitter. Meta описує свій застосунок як "програму для текстових розмов". Це буде безкоштовна послуга до того ж без обмежень у кількості публікацій, які користувач зможе переглянути.

"Threads — це місце, де спільноти збираються разом, щоб обговорити все: від тем, які вас цікавлять сьогодні, до того, що буде в тренді завтра", — зазначено в описі додатка в App Store.

Застосунок Meta Threads також буде зберігати дані на вашому телефоні, зокрема інформацію про ваше місцеперебування, покупки та історію перегляду вебсторінок.

Додаток Threads схожий на Twitter. Фото: Meta

Нагадаємо, що бізнесмен та голова компанії Tesla Ілон Маск готується до майбутнього бою із засновником Facebook Марком Цукербергом. Так, Маск провів тренування з вченим Лексом Фрідманом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз