Вже сьогодні Meta запускає конкурента Twitter

Додаток Threads від Meta, що буде конкурентом Twitter. Фото: google.com

Сьогодні, 6 липня, материнська компанія Facebook Meta запустить свій новий додаток Threads. Більше того застосунок конкуруватиме з Twitter.

Про це повідомляє ВВС.

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Що відомо про додаток Threads

Зазначається, що новий застосунок від Meta — Threads буде пов’язаний з Instagram. Крім того, він доступний для передзамовлення в Apple App Store.

Threads має інформаційну панель, що нагадує Twitter. Meta описує свій застосунок як "програму для текстових розмов". Це буде безкоштовна послуга до того ж без обмежень у кількості публікацій, які користувач зможе переглянути.

"Threads — це місце, де спільноти збираються разом, щоб обговорити все: від тем, які вас цікавлять сьогодні, до того, що буде в тренді завтра", — зазначено в описі додатка в App Store.

Застосунок Meta Threads також буде зберігати дані на вашому телефоні, зокрема інформацію про ваше місцеперебування, покупки та історію перегляду вебсторінок.

Додаток Threads схожий на Twitter. Фото: Meta

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