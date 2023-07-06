Вже сьогодні Meta запускає конкурента Twitter
Сьогодні, 6 липня, материнська компанія Facebook Meta запустить свій новий додаток Threads. Більше того застосунок конкуруватиме з Twitter.
Про це повідомляє ВВС.
Що відомо про додаток Threads
Зазначається, що новий застосунок від Meta — Threads буде пов’язаний з Instagram. Крім того, він доступний для передзамовлення в Apple App Store.
Threads має інформаційну панель, що нагадує Twitter. Meta описує свій застосунок як "програму для текстових розмов". Це буде безкоштовна послуга до того ж без обмежень у кількості публікацій, які користувач зможе переглянути.
"Threads — це місце, де спільноти збираються разом, щоб обговорити все: від тем, які вас цікавлять сьогодні, до того, що буде в тренді завтра", — зазначено в описі додатка в App Store.
Застосунок Meta Threads також буде зберігати дані на вашому телефоні, зокрема інформацію про ваше місцеперебування, покупки та історію перегляду вебсторінок.
Нагадаємо, що бізнесмен та голова компанії Tesla Ілон Маск готується до майбутнього бою із засновником Facebook Марком Цукербергом. Так, Маск провів тренування з вченим Лексом Фрідманом.