Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Зимова сесія стане фільтром — Міносвіти готує "подарунок" для ТЦК

Зимова сесія стане фільтром — Міносвіти готує "подарунок" для ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 07:30
Під загрозою ті, хто пішов вчитися у 25+ років заради відстрочки — списки відрахованих миттєво передаватимуть до ТЦК
Студенти в аудиторії. Ілюстративне фото: УНІАН

Міністерство освіти й науки спільно з поліцією та військкоматами розпочинає масштабну перевірку вишів. Мета — відсіяти тих, хто використовує навчання як ширму для отримання відстрочки. Під загрозою відрахування опинилися близько 200 тисяч чоловіків призовного віку.

Про це заявив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак, повідомляє портал Експерт.

Реклама
Читайте також:

Звідки взялися 200 тисяч зайвих студентів

Чиновники фіксують шалену зацікавленість українських чоловіків до освіти. Статистика показує неприродний сплеск інтересу до науки серед них.

До повномасштабного вторгнення студентів віком 25+ на платній формі було небагато. Зараз — це сотні тисяч. Держава переконана: більшість із них штурмували приймальні комісії не заради знань. Чоловіки вступали на другу, третю чи п'яту вищу освіту лише заради заповітної довідки для ТЦК, яка гарантує відстрочку.

Сесія як пастка

Законодавчо цю лазівку вже звузили. Тепер у хід йде академічний контроль. Вирішальним етапом стане зимова сесія, що стартує у грудні-січні.

Вимоги до студентів будуть жорсткими:

  • реальна фізична присутність на парах (офлайн);
  • успішне складання іспитів без "договорняків".

Ті, хто значиться лише у списках, але не ходить на заняття, будуть відраховані за неуспішність.

Комунікація між вишами та військкоматами тепер працює як годинник. Затримок не буде. Щойно ректор підписує наказ про відрахування, інформація автоматично потрапляє до бази ТЦК. Людина втрачає статус студента і право на відстрочку в ту ж секунду. Враховуючи цифровізацію реєстрів, шлях від відрахування до отримання повістки може зайняти лічені дні.

Окрім перевірки студентів, поліція візьметься і за самі університети. Шукатимуть фіктивні схеми, коли заклади за хабарі тримають у списках "мертві душі".

Кого не чіпатимуть

Молодь може видихнути. Нові жорсткі заходи не стосуються реальних студентів денної форми (віком 17–22 роки), які здобувають свою першу вищу освіту. Їхнє конституційне право на навчання залишається непорушним.

Нагадаємо, днями Кабмін ухвалив рішення, за рахунок чого критичні важливі підприємства можуть тепер оформити відстрочку для своїх працівників утричі швидше.

Також ми писали, як зміняться правила бронювання у 2026 році.

освіта студенти військовий облік відстрочка ТЦК та СП Міносвіти
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації