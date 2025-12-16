Видео
Зимняя сессия станет фильтром — Минобразования поможет ТЦК

Зимняя сессия станет фильтром — Минобразования поможет ТЦК

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 07:30
Под угрозой те, кто пошел учиться в 25+ лет ради отсрочки — списки отчисленных мгновенно будут передавать в ТЦК
Студенты в аудитории. Иллюстративное фото: УНИАН

Министерство образования и науки совместно с полицией и военкоматами начинает масштабную проверку вузов. Цель — отсеять тех, кто использует обучение как ширму для получения отсрочки. Под угрозой отчисления оказались около 200 тысяч мужчин призывного возраста.

Об этом заявил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак, сообщает портал Эксперт.

Откуда взялись 200 тысяч лишних студентов

Чиновники фиксируют бешеную заинтересованность украинских мужчин к образованию. Статистика показывает неестественный всплеск интереса к науке среди них.

До полномасштабного вторжения студентов в возрасте 25+ на платной форме было немного. Сейчас — это сотни тысяч. Государство убеждено: большинство из них штурмовали приемные комиссии не ради знаний. Мужчины поступали на второе, третье или пятое высшее образование только ради заветной справки для ТЦК, которая гарантирует отсрочку.

Сессия как ловушка

Законодательно эту лазейку уже сузили. Теперь в ход идет академический контроль. Решающим этапом станет зимняя сессия, которая стартует в декабре-январе.

Требования к студентам будут жесткими:

  • реальное физическое присутствие на парах (офлайн);
  • успешная сдача экзаменов без "договорняков".

Те, кто значится только в списках, но не ходит на занятия, будут отчислены за неуспеваемость.

Коммуникация между вузами и военкоматами теперь работает как часы. Как только ректор подписывает приказ об отчислении, информация автоматически попадает в базу ТЦК. Человек теряет статус студента и право на отсрочку в ту же секунду. Учитывая цифровизацию реестров, путь от отчисления до получения повестки может занять считанные дни.

Кроме проверки студентов, полиция возьмется и за сами университеты. Будут искать фиктивные схемы, когда заведения за взятки держат в списках "мертвые души".

Кого не будут трогать

Молодежь может выдохнуть. Новые жесткие меры не касаются реальных студентов дневной формы (в возрасте 17-22 года), которые получают свое первое высшее образование. Их конституционное право на обучение остается незыблемым.

Напомним, на днях Кабмин принял решение, за счет чего критически важные предприятия могут теперь оформить отсрочку для своих работников в три раза быстрее.

Также мы писали, как изменятся правила бронирования в 2026 году.

образование студенты военный учет отсрочка ТЦК и СП Минобразования
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
