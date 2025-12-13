Відео
Головна Військова економіка Результат за добу — уряд пришвидшив бронь працівників у "Дії"

Результат за добу — уряд пришвидшив бронь працівників у "Дії"

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 07:30
Бізнесу спростили життя — тепер погодження бронювання триває лише добу
Оформлення документів у ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Бронювання працівників стало миттєвим. Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке розблокує роботу кадровиків і критично важливі підприємства тепер можуть оформити відстрочку для своїх фахівців утричі швидше.

Про нові правила оголосила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Чому це зробили зараз

У Міністерстві пояснюють, що ситуація вимагала негайних дій. У багатьох компаній саме зараз спливають терміни дії попередніх відстрочок. Ризик був серйозний: через бюрократичні затримки цінні спеціалісти могли залишитися без захисту навіть на кілька днів. Цього достатньо, щоб отримати повістку.

Влада вирішила прибрати "процедурні затори", щоб бізнес не втрачав людей.

Що змінилося: дві головні новації

Процедуру через портал "Дія" суттєво спростили:

  • швидкість: раніше опрацювання заявки займало до 72 годин (три доби). Тепер дедлайн жорсткий — результат має бути готовий протягом 24 годин;
  • анулювання без пауз: скасували штучне обмеження. Раніше, щоб подати нову заяву про анулювання бронювання, треба було чекати п'ять днів після попередньої. Цей ліміт зняли. Опрацювали одну заявку — одразу можна подавати наступну.

У Мінцифри наголошують: це "вікно можливостей" не назавжди. Пришвидшена процедура діятиме тимчасово — до 1 лютого 2026 року. Після цієї дати повернуться стандартні правила оформлення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна змінити бронювання на відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливо забронювати людину з відстрочкою.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
