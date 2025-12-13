Видео
Главная Военная экономика

Результат за сутки — Кабмин ускорил бронь работников в "Дії"

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 07:30
Бизнесу упростили жизнь — теперь согласование бронирования длится всего сутки
Оформление документов в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Бронирование работников стало мгновенным. Кабинет Министров принял решение, которое разблокирует работу кадровиков и критически важные предприятия теперь могут оформить отсрочку для своих специалистов в три раза быстрее.

О новых правилах объявила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Читайте также:

Почему это сделали сейчас

В Министерстве объясняют, что ситуация требовала немедленных действий. У многих компаний именно сейчас истекают сроки действия предыдущих отсрочек. Риск был серьезный: из-за бюрократических задержек ценные специалисты могли остаться без защиты даже на несколько дней. Этого достаточно, чтобы получить повестку.

Власти решили убрать "процедурные пробки", чтобы бизнес не терял людей.

Что изменилось: две главные новации

Процедуру через портал "Дія" существенно упростили:

  • скорость: раньше обработка заявки занимала до 72 часов (трое суток). Теперь дедлайн жесткий — результат должен быть готов в течение 24 часов;
  • аннулирование без пауз: отменили искусственное ограничение. Раньше, чтобы подать новое заявление об аннулировании бронирования, надо было ждать пять дней после предыдущего. Этот лимит сняли. Обработали одну заявку — сразу можно подавать следующую.

В Минцифры отмечают: это "окно возможностей" не навсегда. Ускоренная процедура будет действовать временно — до 1 февраля 2026 года. После этой даты вернутся стандартные правила оформления.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли изменить бронирование на отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли забронировать человека с отсрочкой.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
