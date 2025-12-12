Як у 2026 року в Україні бронюватимуть від мобілізації — подробиці від адвоката

Мобілізація у 2026 році — як зміняться правила бронювання
У 2026 році правила бронювання працівників в Україні оновлять. Деякі зміни діють уже зараз.
Про це в коментарі Факти.ICTV повідомив адвокат АО LESHCHENKO & PARTNERS Данил Трясов.
Як бронюватимуть працівників у 2026 році
Новий механізм бронювання представників оборонно-промислового комплексу працює вже зараз. Якщо працівник порушив військовий облік, йому можуть надати бронювання на 45 днів — час, щоб вирішити питання з документами. Таке "пільгове" бронювання доступне лише раз на рік. Законодавчу ініціативу щодо заборони виїзду за кордон для таких працівників, готують до розгляду в парламенті. Крім того, уряд запровадив бронювання через "Дію" — там можна оформити необхідні документи майже за добу.
"Критично важливим підприємствам більше не треба чекати обов'язкові 72 години для перевірки списків — зараз процедура значно швидше. Так само зняли ліміти. Підприємства можуть бронювати стільки працівників, скільки реально потрібно для роботи", — пояснив правознавець.
Нагадаємо, працівникам, які порушили військовий облік, можуть теж надати відстрочку. Щоправда, вона буде нетривалою: лише 45 днів.
Також ми повідомляли, як зміняться правила бронювання у грудні. Зокрема, зміни торкнуться сфери оборонно-промислового комплексу.
