Головна Військова економіка Мобілізація у 2026 році — як зміняться правила бронювання

Мобілізація у 2026 році — як зміняться правила бронювання

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 11:32
Як у 2026 року в Україні бронюватимуть від мобілізації — подробиці від адвоката
Ноутбук із відкритим порталом "Дія". Фото: Дія/Facebook

У 2026 році правила бронювання працівників в Україні оновлять. Деякі зміни діють уже зараз.

Про це в коментарі Факти.ICTV повідомив адвокат АО LESHCHENKO & PARTNERS Данил Трясов.

Як бронюватимуть працівників у 2026 році

Новий механізм бронювання представників оборонно-промислового комплексу працює вже зараз. Якщо працівник порушив військовий облік, йому можуть надати бронювання на 45 днів — час, щоб вирішити питання з документами. Таке "пільгове" бронювання доступне лише раз на рік. Законодавчу ініціативу щодо заборони виїзду за кордон для таких працівників, готують до розгляду в парламенті. Крім того, уряд запровадив бронювання через "Дію" — там можна оформити необхідні документи майже за добу. 

"Критично важливим підприємствам більше не треба чекати обов'язкові 72 години для перевірки списків — зараз процедура значно швидше. Так само зняли ліміти. Підприємства можуть бронювати стільки працівників, скільки реально потрібно для роботи", — пояснив правознавець.

Нагадаємо, працівникам, які порушили військовий облік, можуть теж надати відстрочку. Щоправда, вона буде нетривалою: лише 45 днів.

Також ми повідомляли, як зміняться правила бронювання у грудні. Зокрема, зміни торкнуться сфери оборонно-промислового комплексу.

військовий призов мобілізація бронювання відстрочка 2026 рік
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
