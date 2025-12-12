Видео
Україна
Мобилизация в 2026 году — как изменятся правила бронирования

Мобилизация в 2026 году — как изменятся правила бронирования

Дата публикации 12 декабря 2025 11:32
Как в 2026 году в Украине будут бронировать от мобилизации — подробности от адвоката
Ноутбук с открытым порталом "Дія". Фото: Дія/Facebook

В 2026 году правила бронирования работников в Украине обновят. Некоторые изменения действуют уже сейчас.

Об этом в комментарии Факты.ICTV сообщил адвокат АО LESHCHENKO & PARTNERS Данил Трясов.

Как будут бронировать работников в 2026 году

Новый механизм бронирования представителей оборонно-промышленного комплекса работает уже сейчас. Если работник нарушил воинский учет, ему могут предоставить бронирование на 45 дней — время, чтобы решить вопрос с документами. Такое "льготное" бронирование доступно только раз в год. Законодательную инициативу о запрете выезда за границу для таких работников, готовят к рассмотрению в парламенте. Кроме того, правительство ввело бронирование через "Дію" — там можно оформить необходимые документы почти за сутки.

"Критически важным предприятиям больше не надо ждать обязательные 72 часа для проверки списков — сейчас процедура значительно быстрее. Так же сняли лимиты. Предприятия могут бронировать столько работников, сколько реально нужно для работы", — объяснил правовед.

Напомним, работникам, которые нарушили воинский учет, могут тоже предоставить отсрочку. Правда, она будет непродолжительной: всего 45 дней.

Также мы сообщали, как изменятся правила бронирования в декабре. В частности, изменения коснутся сферы оборонно-промышленного комплекса.

военный призыв мобилизация бронирование отсрочка 2026 год
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
