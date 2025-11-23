В декабре появятся уточнения о бронировании — адвокат сообщила нюансы

Бронирование для нарушителей — срок 45 дней и сохранение штрафов
В условиях военного положения в Украине в декабре появились важные уточнения относительно бронирования работников критически важных предприятий, даже если они имеют нарушения воинского учета. Новый механизм, который вступает в силу с декабря, предоставляет таким военнообязанным временную отсрочку на 45 дней.
Об этом в комментарии изданию "Факты" рассказала адвокат Лидия Карплюк.
Бронирование не отменяет штраф
Адвокат Лидия Карплюк объяснила, что срок бронирования для военнообязанных работников, которые имеют проблемы с военным учетом, не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора. Такая "бронь" предоставляется только один раз в календарный год.
"Фактически этот срок предоставляется военнообязанному для решения всех вопросов и устранения нарушений правил воинского учета", — отметила эксперт.
При этом адвокат отметила, что даже временное бронирование не освобождает военнообязанных от административной ответственности за нарушение правил воинского учета, предусмотренной статьями 210 или 210-1 КУоАП. Следовательно, на нарушителя может быть наложен штраф, который необходимо оплатить.
Кроме того, новый закон снимает ответственность с предприятий, которые принимают на работу таких военнообязанных.
"Заключение такими предприятиями и организациями трудовых договоров с нарушителями воинского учета не будет нарушением должностными лицами... законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации", — сообщила Карплюк.
Она напомнила, что ранее за такое нарушение должностных лиц привлекали к административной ответственности, а штраф сейчас составляет от 34 000 грн до 59 500 грн.
Законом установлено, что Кабинет Министров Украины обязан согласовать свои нормативно-правовые акты с этими изменениями в течение одного месяца со дня его опубликования, то есть до 4 декабря, что является датой вступления в силу самого закона.
"Пока механизм реализации положений принятого закона Кабинет министров Украины не принимал", — отметила юрист.
