Представитель ТЦК ответил, снимают ли человека с розыска после уплаты штрафа

Приложение "Резерв+", где можно оплатить штраф онлайн. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Военнообязанные лица могут оплатить штраф за нарушение правил воинского учета через приложение "Резерв+". Если человек это делает, то ТЦК действительно снимают его с розыска.

Об этом в интервью "Главкому" заявил представитель Полтавского ОТЦК и СП Роман Истомин.

Что говорят в ТЦК об уплате штрафов и снятии с розыска

"Да. Розыск — это механизм, который применяется только для доставки человека, чтобы составить административный протокол", — заявил Истомин.

Он отметил, что если военнообязанное лицо самостоятельно пришло в территориальный центр комплектования, получило постановление и оплатило штраф, или же сделало это через "Резерв+", тогда его автоматически снимают с розыска.

"Человек совершил правонарушение, понес наказание — и вопрос исчерпан", — пояснил представитель Полтавского ОТЦК.

При этом Роман Истомин уточнил, что если лицо совершает новое нарушение (игнорирует повестку или происходит что-то другое), тогда гражданина снова могут внести в розыск. Также он подтвердил, что один уплаченный штраф — закрывает только одно правонарушение.

Напомним, что по словам юристов, процедура снятия с розыска остается одной из самых сложных во взаимодействии с ТЦК. Суть в том, что для лиц, у которых нет отсрочки, исключение из розыска противоречит интересам территориальных центров комплектования. Поэтому как добиться снятия розыска, подробно рассказал юрист Вячеслав Кирда.

Также недавно мы писали, за какие три вещи ТЦК штрафует чаще всего.