Речник ТЦК відповів, чи знімають людину з розшуку після сплати штрафу

Застосунок "Резерв+", де можна сплатити штраф онлайн. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Військовозобов'язані особи можуть сплатити штраф за порушення правил військового обліку через застосунок "Резерв+". Якщо людина це робить, то ТЦК дійсно знімають її з розшуку.

Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив речник Полтавського ОТЦК та СП Роман Істомін.

Що говорять у ТЦК про сплату штрафів та зняття з розшуку

"Так. Розшук — це механізм, який застосовується лише для доставлення людини, щоб скласти адміністративний протокол", — заявив Істомін.

Він зазначив, що якщо військовозобов'язана особа самостійно прийшла до територіального центру комплектування, отримала постанову і сплатила штраф, або ж зробила це через "Резерв+", тоді її автоматично знімають з розшуку.

"Людина вчинила правопорушення, понесла покарання — і питання вичерпано", — пояснив речник Полтавського ОТЦК.

При цьому Роман Істомін уточнив, що якщо особа вчиняє нове порушення (ігнорує повістку чи відбувається щось інше), тоді громадянина знову можуть внести в розшук. Також він підтвердив, що один сплачений штраф — закриває лише одне правопорушення.

Нагадаємо, що за словами юристів, процедура зняття з розшуку залишається однією з найскладніших у взаємодії з ТЦК. Суть в тому, что для осіб, у яких немає відстрочки, виключення з розшуку суперечить інтересам територіальних центрів комплектування. Тож як домогтися зняття розшуку, детально розповів юрист В'ячеслав Кирда.

Також нещодавно ми писали, за які три речі ТЦК штрафує найчастіше.