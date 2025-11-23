В грудні з'являться уточнення про бронювання — адвокатка повідомила нюанси

Громадянин в приймальні ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

В умовах воєнного стану в Україні в грудні з'явилися важливі уточнення щодо бронювання працівників критично важливих підприємств, навіть якщо вони мають порушення військового обліку. Новий механізм, який набуває чинності з грудня, надає таким військовозобов'язаним тимчасову відстрочку на 45 днів.

Про це в коментарі виданню "Факти" розповіла адвокатка Лідія Карплюк.

Бронювання не скасовує штраф

Адвокатка Лідія Карплюк пояснила, що строк бронювання для військовозобов’язаних працівників, які мають проблеми з військовим обліком, не може перевищувати 45 календарних днів з дня укладення трудового договору. Така "бронь" надається лише один раз на календарний рік.

"Фактично цей строк надається військовозобов’язаному для вирішення всіх питань і усунення порушень правил військового обліку", — зазначила експертка.

При цьому адвокатка наголосила, що навіть тимчасове бронювання не звільняє військовозобов’язаних від адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, передбаченої статтями 210 або 210-1 КУпАП. Отже, на порушника може бути накладено штраф, який необхідно сплатити.

Крім того, новий закон знімає відповідальність із підприємств, які приймають на роботу таких військовозобов’язаних.

"Укладення такими підприємствами та організаціями трудових договорів із порушниками військового обліку не буде порушенням посадовими особами... законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — повідомила Карплюк.

Вона нагадала, що раніше за таке порушення посадових осіб притягували до адміністративної відповідальності, а штраф наразі становить від 34 000 грн до 59 500 грн.

Законом встановлено, що Кабінет Міністрів України зобов’язаний узгодити свої нормативно-правові акти з цими змінами протягом одного місяця з дня його опублікування, тобто до 4 грудня, що є датою набрання чинності самого закону.

"Поки що механізм реалізації положень ухваленого закону Кабінет міністрів України не ухвалював", — наголосила юристка.

