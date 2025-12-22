Финалистка Нацотбора на Евровидение-2026 — что известно о Valeriya Force

Певица Valeriya Force. Фото: instagram/valeriya.force

Уже известно об именах девяти финалистов Нацотбора на Евровидение-2026. Среди них — Valeriya Force. Певица совсем недавно начала завоевывать украинского зрителя, ведь долгое время она живет в США.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Чем известна Valeriya Force

Valeriya Force родом из Харькова, но долгое время девушка проживает в Америке. Именно там начиная с 2022 года девушка строит свою музыкальную карьеру. Ее песня "I Am a Fire" собрала 10 миллионов просмотров на YouTube. Композиция звучала на радио в 58 странах мира.

В Украине певицу помнят как Валерию Симулик, которая участвовала в пятом сезоне "Х-Фактора". Тогда девушку зашеймили за лишний вес. Многие считают главным преимуществом артистки — идеальное знание английского языка и немалую аудиторию за рубежом. Однако нельзя не отметить и еще один весомый плюс участницы Нацотбора — Valeriya Force имеет действительно сильный вокал. Об этом неоднократно говорили и другие участники, и еврофаны.

"С детства я мечтала выйти на сцену, где за тобой наблюдает весь мир. Музыка всегда была моим языком к сердцам людей, и каждый шаг этого пути был наполнен вашей любовью и поддержкой. Евровидение для меня — это о представительстве моей страны, моих корней и всех вас, кто верил в меня с самого начала", — написала Valeriya Force в Instagram.

Сейчас певица активно готовится к Нацотбору. Подробностями она делится на своих страницах в соцсетях. Артистка постоянно интересуется мнением поклонников относительно их пожеланий и даже спрашивала, какую одежду ей лучше подобрать.

Что известно о других финалистах Нацотбора на Евровидение-2026

Участие в конкурсе примет группа Leleka, которая получила благосклонность еврофанов.

Загадочный Mr. Vel также будет бороться за шанс поехать на Евровидение.

Еще один участник — молодая украинская группа The Elliens.

Группа "ЩукаРиба" также стала финалистом Национального отбора.

Победить на конкурсе стремится и певица Monokate.

Собственные силы на Нацотборе проверит группа Molodi из Мариуполя.

Певец LAUD снова возвращается на Нацотбор.

Jerry Heil также попытается снова поехать на Евровидение.