Valeriya Force в финале Нацотбора — что известно о певице

Valeriya Force в финале Нацотбора — что известно о певице

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 20:35
Финалистка Нацотбора на Евровидение-2026 — что известно о Valeriya Force
Певица Valeriya Force. Фото: instagram/valeriya.force

Уже известно об именах девяти финалистов Нацотбора на Евровидение-2026. Среди них — Valeriya Force. Певица совсем недавно начала завоевывать украинского зрителя, ведь долгое время она живет в США.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Чем известна Valeriya Force

Valeriya Force родом из Харькова, но долгое время девушка проживает в Америке. Именно там начиная с 2022 года девушка строит свою музыкальную карьеру. Ее песня "I Am a Fire" собрала 10 миллионов просмотров на YouTube. Композиция звучала на радио в 58 странах мира.

В Украине певицу помнят как Валерию Симулик, которая участвовала в пятом сезоне "Х-Фактора". Тогда девушку зашеймили за лишний вес. Многие считают главным преимуществом артистки — идеальное знание английского языка и немалую аудиторию за рубежом. Однако нельзя не отметить и еще один весомый плюс участницы Нацотбора — Valeriya Force имеет действительно сильный вокал. Об этом неоднократно говорили и другие участники, и еврофаны.

"С детства я мечтала выйти на сцену, где за тобой наблюдает весь мир. Музыка всегда была моим языком к сердцам людей, и каждый шаг этого пути был наполнен вашей любовью и поддержкой. Евровидение для меня — это о представительстве моей страны, моих корней и всех вас, кто верил в меня с самого начала", — написала Valeriya Force в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сейчас певица активно готовится к Нацотбору. Подробностями она делится на своих страницах в соцсетях. Артистка постоянно интересуется мнением поклонников относительно их пожеланий и даже спрашивала, какую одежду ей лучше подобрать.

Что известно о других финалистах Нацотбора на Евровидение-2026

Участие в конкурсе примет группа Leleka, которая получила благосклонность еврофанов.

Загадочный Mr. Vel также будет бороться за шанс поехать на Евровидение.

Еще один участник — молодая украинская группа The Elliens.

Группа "ЩукаРиба" также стала финалистом Национального отбора.

Победить на конкурсе стремится и певица Monokate.

Собственные силы на Нацотборе проверит группа Molodi из Мариуполя.

Певец LAUD снова возвращается на Нацотбор.

Jerry Heil также попытается снова поехать на Евровидение.

Евровидение музыка певица конкурс Нацотбор Евровидения
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
