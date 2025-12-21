Видео
Україна
Видео

Leleka в финале Нацотбора-2026 — чем группа очаровала фанов

Leleka в финале Нацотбора-2026 — чем группа очаровала фанов

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 15:52
Финал Нацотбора-2026 — чем особенна группа Leleka
Солистка группы Leleka. Фото: instagram/leleka_music

Одним из финалистов Национального отбора на Евровидение-2026 стала группа Leleka. Она заняла первое место по голосованию еврофанов, которые были на тайных прослушиваниях, и стала одним из главных претендентов на победу.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Чем уникальна группа Leleka

Международная группа Leleka уже имеет много фанатов в Европе. Ее солистка, Виктория Лелека, родом из Днепропетровской области. С 2017 года артистка проживает в Берлине, где и был создан проект.

Leleka — это уникальное сочетание фолка и электроники. Их песни неоднократно звучали на европейских сценах, а сам состав группы — международный. За последние 10 лет Leleka выпустила пять альбомов. Наибольшую популярность в Украине группа получила благодаря саундтреку к сериалу "И будут люди".

В этом году группа подала заявку на участие в Нацотборе на Евровидение-2026. Об этом Виктория Лелека сообщила в Instagram. Leleka стал финалистом и главным фаворитом еврофанов.

"Единственное, чего я хочу, чтобы Украину представляли достойно и на уровне, чтобы победили достойные, кто действительно смогут внести яркий художественный вклад в развитие культурного имиджа Украины в мире... Да, этот конкурс — совсем не мой формат, но я это сделала, как обязанность, чтобы было из кого выбрать сильный лайнап", — отметила артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Она также добавила, что песню для Евровидения создавала вместе с коллегой из Германии. Пока неизвестно, с какой композицией будет выступать группа, однако солистка намекнула на то, какой она может быть.

"Я надеюсь, что вы почувствуете всю ту душу, глубину, которую мы пытались вложить в эту песню, а также весь наш музыкальный опыт и профессионализм", — отметила Виктория Лелека.

Группа Leleka покорила слушателей сочетанием украинского фольклора с современным джазом и электроникой. Возможно, именно это поможет ей одержать победу и выступить на сцене международного конкурса.

Напомним, ранее мы писали о том, что Jerry Heil также возвращается на сцену Нацотбора. Певица стремится сольно представлять Украину на Евровидении.

Также мы рассказывали о том, какие страны не примут участие в конкурсе в 2026 году. Они отказались из-за Израиля.

Евровидение музыка конкурс Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Ирина Борко - Редактор
Автор:
Ирина Борко
