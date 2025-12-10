Jerry Heil идет на Нацотбор Евровидения-2026 — что известно об артистке и с чем может выступить

Украинская певица Jerry Heil. Фото: Instagram/thejerryheil

В мае следующего года в австрийском городе Вена состоится Евровидение-2026. Украина также будет участвовать в 70-м песенном конкурсе. Сейчас уже известно об именах девяти финалистов Нацотбора. Среди них — певица Jerry Heil. Свои силы в этом конкурсе она попробует уже не впервые.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Что известно об участии Jerry Heil в Евровидении

Сразу после того, как Общественное объявило участников лонглиста Нацотбора на Евровидение-2026, певица Jerry Heil объяснила, почему снова оказалась среди претендентов на участие в конкурсе.

Певица Jerry Heil. Фото: Instagram/thejerryheil

В частности, впервые она участвовала в отборе в 2020 году с песней Vegan. Через два года Jerry Heil вернулась с композицией When God Shut the Door. В третий раз певица выступила на Нацотборе в дуэте с Alyona Alyona в 2023 году. Именно эта попытка оказалась удачной. Jerry Heil и Alyona Alyona представляли Украину на Евровидении-2024 в Мальме. Тогда они заняли третье место.

Теперь же певица решила испытать свои собственные силы в конкурсе. Она стремится представлять Украину сольно.

"Это правда, я возвращаюсь на Национальный отбор. Я не имею целью "закрыть гештальт", хоть да, я очень соскучилась по этому празднику музыки и по семье, которая вокруг него образовалась и частью которой я себя чувствую", — написала Jerry Heil в Instagram.

Пост Jerry Heil об участии в Нацотборе. Фото: скриншот

Артистка призналась, что стремится одержать победу для Украины на Евровидении. Еще одна ее цель — стабильное присутствие украинской музыки в европейских и мировых чартах.

"Да, я хочу победы для украинской музыки — и буду работать неустанно, пока это действительно не произойдет", — написала певица.

Пока что не известно с какой песней Jerry Heil выступит на Нацотборе. Репертуар певицы достаточно разнообразен: от авторских песен до коллабораций, принесших ей международную известность. Учитывая любовь артистки к народным мотивам, возможно, ее трек будет именно с элементами украинского этно.

Мнения людей в сети относительно участия Jerry Heil в Нацотборе-2026 разделились. Одни считают, что ей стоит дать дорогу тем, кто еще не проявил себя. Другие же наоборот расценивают опыт выступления на Евровидении как весомое преимущество артистки. Однако поможет ли это ей снова пройти отбор, представить Украину перед миром и получить желанную победу, станет известно позже.

