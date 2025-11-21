Видео
Новые правила голосования — какие изменения будут на Евровидении

21 ноября 2025 16:48
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение-2026 — организаторы объявили об изменении правил
Песенный конкурс Евровидение. Фото: Getty Images
Европейский вещательный союз (EBU) объявил ряд изменений в системе голосования на песенном конкурсе Евровидение-2026. Они направлены на укрепление доверия, прозрачности и привлечения аудитории.

Об этом сообщили в EBU 21 ноября.

Что изменится в правилах Евровидения-2026

Отмечается, что члены EBU провели консультации после песенного конкурса 2025 года относительно изменений. Независимый советник, привлеченный Исполнительным советом EBU, провел углубленный обзор участия, тесно сотрудничая с генеральными директорами вещателей-участников и другими глобальными организаторами мероприятий.

"Мы слушали и действовали. Нейтральность и честность песенного конкурса Евровидение имеют первостепенное значение для EBU, его членов и всей нашей аудитории. Крайне важно, чтобы честность конкурса всегда была защищена. Мы предпринимаем четкие и решительные шаги, чтобы конкурс оставался праздником музыки и единства. Конкурс должен оставаться нейтральным пространством и не должен быть инструментализованным", — сказал кавалер ордена Британской империи, директор песенного конкурса Евровидение Мартин Грин.

В результате они пришли к выводу, что в 2026 году в Евровидении будут следующие изменения:

  • Более четкие правила продвижения

После попыток несправедливого влияния на голосование усиливаются инструкции по этому процессу, а также Кодекс поведения на конкурсе, которых должны придерживаться все участники.

"Обновленные Инструкции по голосованию поддерживают надлежащее продвижение исполнителей и их песен, но не поощряют проведение непропорциональных рекламных кампаний... особенно, когда они проводятся или поддерживаются третьими сторонами, включая правительства или правительственные учреждения", — говорится в сообщении.

  • Уменьшение максимального количества голосов

Для конкурса 2026 года максимальное количество отправленных голосов (онлайн, SMS и телефонный звонок) будет уменьшено с 20 до 10.

  • Возвращение жюри в полуфиналы и их расширение

Впервые с 2022 года в полуфиналы вернется профессиональное жюри музыкальных экспертов. Отмечается, что это создать примерно 50/50 распределение между голосами жюри и зрителей, как в гранд-финале.

Также с 5 до 7 увеличится количество членов жюри. А спектр профессионального опыта, из которого можно будет выбрать членов жюри, будет расширен.

  • Усиленные технические меры безопасности

Наряду с этими усовершенствованиями EBU будет продолжать тесно сотрудничать со своим партнером по голосованию Once, чтобы выявлять и предотвращать мошенническую или скоординированную деятельность с голосованием.

"Эти меры призваны сосредоточить внимание на том, где оно должно быть — на музыке, творчестве и связи. Хотя мы уверены, что конкурс 2025 года показал действительный и надежный результат, эти изменения помогут обеспечить более сильные меры безопасности и повысить вовлеченность, чтобы фанаты могли быть уверены, что каждый голос имеет значение и каждый голос услышан", — добавил Мартин Грин.

Напомним, ранее украинская певица Ольга Полякова требовала изменить правила на нацотборе Евровидения. Очевидно, речь идет о недопуске артистов, которые после 15 марта 2014 года ездили с концертами в Россию.

Однако в Суспільному ответили, что правила песенного конкурса не могут быть изменены после его начала. А он начался 3 сентября 2025 года.

Евровидение правила артисты песни конкурс
