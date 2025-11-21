Відео
Євробачення

Нові правила голосування — які зміни варто чекати на Євробаченні

21 листопада 2025 16:48
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення-2026 — організатори оголосили про зміну правил
Пісенний конкурс Євробачення. Фото: Getty Images
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила низку змін у системі голосування на пісенному конкурсі Євробачення-2026. Вони спрямовані на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

Про це повідомили в EBU 21 листопада. 

Читайте також:

Що зміниться у правилах Євробачення-2026

Зазначається, що члени EBU провели консультації після пісенного конкурсу 2025 року щодо змін. Незалежний радник, залучений Виконавчою радою EBU, провів поглиблений огляд участі, тісно співпрацюючи з генеральними директорами мовників-учасників та іншими глобальними організаторами заходів. 

"Ми слухали і діяли. Нейтральність та чесність пісенного конкурсу Євробачення мають першорядне значення для EBU, його членів та всієї нашої аудиторії. Вкрай важливо, щоб чесність конкурсу завжди була захищена. Ми вживаємо чітких та рішучих кроків, щоб конкурс залишався святом музики та єдності. Конкурс має залишатися нейтральним простором і не повинен бути інструменталізованим", — сказав кавалер ордена Британської імперії, директор пісенного конкурсу Євробачення Мартін Грін.

В результаті вони дійшли висновку, що 2026 року у Євробаченні будуть наступні зміни: 

  • Чіткіші правила просування

Після спроб несправедливого впливу на голосування посилюються інструкції щодо цього процесу, а також Кодекс поведінки на конкурсі, яких повинні дотримуватися усі учасники. 

"Оновлені Інструкції щодо голосування підтримують належне просування виконавців та їхніх пісень, але не заохочують проведення непропорційних рекламних кампаній… особливо, коли вони проводяться або підтримуються третіми сторонами, включаючи уряди чи урядові установи", — йдеться у повідомленні. 

  • Зменшення максимальної кількості голосів

Для конкурсу 2026 року максимальна кількість відправлених голосів (онлайн, SMS та телефонний дзвінок) буде зменшена з 20 до 10.

  • Повернення журі у півфінали та їхнє розширення

Вперше з 2022 року до півфіналів повернеться професійне журі музичних експертів. Зазначається, що це створити приблизно 50/50 розподіл між голосами журі та глядачів, як у гранд-фіналі.

Також з 5 до 7 збільшиться кількість членів журі. А спектр професійного досвіду, з якого можна буде обрати членів журі, буде розширено. 

  • Посилені технічні заходи безпеки

Поряд із цими вдосконаленнями EBU продовжуватиме тісно співпрацювати зі своїм партнером з голосування Once, аби виявляти та запобігати шахрайській або скоординованій діяльності з голосуванням. 

"Ці заходи покликані зосередити увагу на тому, де вона має бути — на музиці, творчості та зв’язку. Хоча ми впевнені, що конкурс 2025 року показав дійсний та надійний результат, ці зміни допоможуть забезпечити сильніші заходи безпеки та підвищити залученість, щоб фанати могли бути впевнені, що кожен голос має значення і кожен голос почутий", — додав Мартін Грін.

Нагадаємо, раніше українська співачка Ольга Полякова вимагала змінити правила на нацвідборі Євробачення. Очевидно, йдеться про недопуск артистів, які після 15 березня 2014 року їздили з концертами у Росію.

Однак у Суспільному відповіли, що правила пісенного конкурсу не можуть бути змінені після його початку. А він розпочався 3 вересня 2025 року. 

Євробачення правила артисти пісні конкурс
17:12 Для ФОП можуть спростити правила — що вимагає Гетманцев

17:09 Зеленський провів розмову з Венсом

17:05 Як відновити втрачені документи на землю — алгоритм дій

16:55 Вибух в одеському ТЦК — офіційна заява про подію

16:48 Нові правила голосування — які зміни варто чекати на Євробаченні

У Києві відкрили центр протезування MCOP - 80x80

У Києві відкрили центр протезування MCOP

16:45 Найважчий момент в історії — Зеленський звернувся до українців

16:37 "Танці з зірками" повертаються — хто стане новими суддями шоу

16:32 Яке місце у світі посідає Україна за швидкістю інтернету

16:26 Квартира-сміттєзвалище в центрі Одеси — ціна продажу сьогодні

16:14 США тиснуть на Україну, аби змусити підписати мирну угоду

19:48 Осінні ціни на Новому базарі в Одесі — огляд від овочів до м'яса

06:33 Ціни на продукти знову зростуть — чи готові до цього одесити

19 листопада

22:33 Катування, страх і флешбеки — розповідь полоненого з Херсона

06:33 Курс долара цієї зими — скільки коштуватиме валюта в Україні

18 листопада

22:33 Одеський зоопарк знову у центрі скандалу — стан тварин

06:33 Чи буде хліб у 2026 році — проблеми з озимими на півдні України

15 листопада

19:47 Старт опалювального сезону — чи тепло у квартирах одеситів

14 листопада

22:33 Удари по енергетиці — як це позначається на економіці України

06:33 Економіка України взимку 2026 року — чого чекати українцям

13 листопада

22:33 Блекаути в Одесі — як містяни обходяться без світла

13:09 Що передбачає мирний план США для України — ефір День.LIVE

08:00 Україна та США детально обговорюють мирний план — ефір Ранок.LIVE

20 листопада
17:59 Зеленський зустрівся з делегацією Пентагону — ефір Вечір.LIVE

17:15 Каллас зробила важливу заяву щодо України — трансляція

13:17 Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE

