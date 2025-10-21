Олі Поляковій відповіли на зміни правил Нацвідбору Євробачення

Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Правила Пісенного конкурсу Євробачення національного відбору не можуть бути змінені після його початку. А він розпочався 3 вересня 2025 року.

Відповідна заява з'явилася на сайті Суспільного 21 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Чи змінять правила Нацвідбору Євробачення

У Суспільному зазначили, що правила відбору розробили, опираючись на досвід проведення національного відбору минулих років. Головно мета — належна організація відбору та участь переможця у Пісенному конкурсі Євробачення як представника України.

"Участь у національному відборі є добровільною та відбувається на однакових для всіх умовах. Механізми обрання представника — учасника зазначеного конкурсу відрізняються в різних країнах. Так, у деяких з них відсутній національний відбір, натомість такого представника визначає мовник у межах внутрішнього відбору. Ми ретельно опрацьовували правила, щоб дати можливість всім громадянам України, а не лише вузькому колу, обирати представника нашої держави у Пісенному конкурсі Євробачення, попри складні умови", — йдеться у заяві.

Там додали, що національний відбір в Україні — це масштабна подія, де артисти отримують унікальну можливість стати голосом країни для глядачів у всьому світі.

Нагадаємо, раніше Полякова вимагала змінити правила на Євробаченні. Вона підкреслила, що цей крок є для неї важливим етапом у творчості, однак не уточнила, яких змін вона вимагає.

Також ми писали, що у вересні Оля Полякова анонсувала власний документальний фільм. Стрічка вийде в прокат 26 жовтня.