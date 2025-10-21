Відео
Поляковій відповіли, чи змінять правила нацвідбору Євробачення

21 жовтня 2025 14:05
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Олі Поляковій відповіли на зміни правил Нацвідбору Євробачення
Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Правила Пісенного конкурсу Євробачення національного відбору не можуть бути змінені після його початку. А він розпочався 3 вересня 2025 року. 

Відповідна заява з'явилася на сайті Суспільного 21 жовтня. 

Чи змінять правила Нацвідбору Євробачення

У Суспільному зазначили, що правила відбору розробили, опираючись на досвід проведення національного відбору минулих років. Головно мета — належна організація відбору та участь переможця у Пісенному конкурсі Євробачення як представника України. 

"Участь у національному відборі є добровільною та відбувається на однакових для всіх умовах. Механізми обрання представника — учасника зазначеного конкурсу відрізняються в різних країнах. Так, у деяких з них відсутній національний відбір, натомість такого представника визначає мовник у межах внутрішнього відбору. Ми ретельно опрацьовували правила, щоб дати можливість всім громадянам України, а не лише вузькому колу, обирати представника нашої держави у Пісенному конкурсі Євробачення, попри складні умови", — йдеться у заяві. 

Там додали, що національний відбір в Україні — це масштабна подія, де артисти отримують унікальну можливість стати голосом країни для глядачів у всьому світі. 

Нагадаємо, раніше Полякова вимагала змінити правила на Євробаченні. Вона підкреслила, що цей крок є для неї важливим етапом у творчості, однак не уточнила, яких змін вона вимагає. 

Також ми писали, що у вересні Оля Полякова анонсувала власний документальний фільм. Стрічка вийде в прокат 26 жовтня.

Євробачення Оля Полякова правила співачка Нацвідбір Євробачення
14:24 Світові ціни на інтернет — де найдешевше, а де шалено дорого

14:15 В одній з областей України стався повний блекаут — що відомо

14:15 Сталося сім спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

14:15 Окупанти крадуть сільгосптехніку на півдні України — деталі

14:10 Чи підходять для опалення дрова, що залишилися з минулого року

У ГУР відповіли, коли почнуться реальні перемовини про мир - 80x80

У ГУР відповіли, коли почнуться реальні перемовини про мир

14:09 Податок для банків можуть значно збільшити — як це вплине на ЗСУ

14:05 Поляковій відповіли, чи змінять правила нацвідбору Євробачення

13:53 У Польщі пояснили, чи зупинять літак Путіна по дорозі до Угорщини

13:38 Київ виділив додаткові гроші для Одещини — куди спрямують

13:27 Рада призначила нову міністерку культури — що відомо про Бережну

