Оле Поляковой ответили на изменения правил Нацотбора Евровидения

Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Правила Песенного конкурса Евровидение национального отбора не могут быть изменены после его начала. А он начался 3 сентября 2025 года.

Соответствующее заявление появилось на сайте Суспільного 21 октября.

Реклама

Читайте также:

Изменят ли правила Нацотбора Евровидения

В Суспільному отметили, что правила отбора разработали, опираясь на опыт проведения национального отбора прошлых лет. Главная цель — надлежащая организация отбора и участие победителя в Песенном конкурсе Евровидения как представителя Украины.

"Участие в национальном отборе является добровольным и происходит на одинаковых для всех условиях. Механизмы избрания представителя — участника указанного конкурса отличаются в разных странах. Так, в некоторых из них отсутствует национальный отбор, зато такого представителя определяет вещатель в рамках внутреннего отбора. Мы тщательно прорабатывали правила, чтобы дать возможность всем гражданам Украины, а не только узкому кругу, выбирать представителя нашего государства в Песенном конкурсе Евровидение, несмотря на сложные условия", — говорится в заявлении.

Там добавили, что национальный отбор в Украине — это масштабное событие, где артисты получают уникальную возможность стать голосом страны для зрителей во всем мире.

Напомним, ранее Полякова потребовала изменить правила на Евровидении. Она подчеркнула, что этот шаг является для нее важным этапом в творчестве, однако не уточнила, каких изменений она требует.

Также мы писали, что в сентябре Оля Полякова анонсировала собственный документальный фильм. Лента выйдет в прокат 26 октября.