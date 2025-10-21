Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Евровидение arrow Поляковой ответили, изменят ли правила нацотбора Евровидения arrow

Поляковой ответили, изменят ли правила нацотбора Евровидения

21 октября 2025 14:05
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Оле Поляковой ответили на изменения правил Нацотбора Евровидения
Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Правила Песенного конкурса Евровидение национального отбора не могут быть изменены после его начала. А он начался 3 сентября 2025 года.

Соответствующее заявление появилось на сайте Суспільного 21 октября.

Реклама
Читайте также:

Изменят ли правила Нацотбора Евровидения

В Суспільному отметили, что правила отбора разработали, опираясь на опыт проведения национального отбора прошлых лет. Главная цель — надлежащая организация отбора и участие победителя в Песенном конкурсе Евровидения как представителя Украины.

"Участие в национальном отборе является добровольным и происходит на одинаковых для всех условиях. Механизмы избрания представителя — участника указанного конкурса отличаются в разных странах. Так, в некоторых из них отсутствует национальный отбор, зато такого представителя определяет вещатель в рамках внутреннего отбора. Мы тщательно прорабатывали правила, чтобы дать возможность всем гражданам Украины, а не только узкому кругу, выбирать представителя нашего государства в Песенном конкурсе Евровидение, несмотря на сложные условия", — говорится в заявлении.

Там добавили, что национальный отбор в Украине — это масштабное событие, где артисты получают уникальную возможность стать голосом страны для зрителей во всем мире.

Напомним, ранее Полякова потребовала изменить правила на Евровидении. Она подчеркнула, что этот шаг является для нее важным этапом в творчестве, однако не уточнила, каких изменений она требует.

Также мы писали, что в сентябре Оля Полякова анонсировала собственный документальный фильм. Лента выйдет в прокат 26 октября.

Евровидение Оля Полякова правила певица Нацотбор Евровидения
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:35 Сили оборони отримають кошти з активів РФ — Рада ухвалила закон

14:35 Доплаты за выслугу лет в Украине — кому и сколько выплачивают

14:30 В Словакии судили мужчину, который стрелял в Фицо — наказание

14:29 Экс-президента Франции отправили в тюрьму — видео

14:24 Цены на интернет в мире — где дешевле всего, а где безумно дорого

В ГУР ответили, когда начнутся реальные переговоры о мире - 80x80

В ГУР ответили, когда начнутся реальные переговоры о мире

14:15 В одной из областей Украины произошел полный блэкаут — детали

14:15 Произошло семь вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

14:15 Оккупанты воруют сельхозтехнику на юге Украины — детали

14:10 Подходят ли для отопления дрова, оставшиеся с прошлого года

14:09 Налог для банков могут увеличить — как это повлияет на ВСУ

14:35 Сили оборони отримають кошти з активів РФ — Рада ухвалила закон

14:35 Доплаты за выслугу лет в Украине — кому и сколько выплачивают

14:30 В Словакии судили мужчину, который стрелял в Фицо — наказание

14:29 Экс-президента Франции отправили в тюрьму — видео

14:24 Цены на интернет в мире — где дешевле всего, а где безумно дорого

В ГУР ответили, когда начнутся реальные переговоры о мире - 80x80

В ГУР ответили, когда начнутся реальные переговоры о мире

14:15 В одной из областей Украины произошел полный блэкаут — детали

14:15 Произошло семь вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

14:15 Оккупанты воруют сельхозтехнику на юге Украины — детали

14:10 Подходят ли для отопления дрова, оставшиеся с прошлого года

14:09 Налог для банков могут увеличить — как это повлияет на ВСУ

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

14 октября

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

10 октября

18:52 Военная администрация в Одессе — что об этом думают горожане

9 октября

18:51 Ситуация на одесских рынках в октябре — что подорожало на Привозе

8 октября

22:33 Компенсации после потопа в Одессе — как получить выплаты

7 октября

18:32 Одесса под водой — можно ли было избежать затопления города

Text

13:16 Путина могут арестовать на пути к Трампу — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

20 октября
Text

17:59 ЕС может забрать право голоса у новых членов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский заявил о приближении конца войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп не даст Украине оружие и сказал аргумент — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

16:32 Что будет, если не выключать Wi-Fi на телефоне на ночь

10 октября 2025
обновлено:

14:44 Французский яблочный пирог "Невидимка" без теста — рецепт десерта

8 октября 2025
обновлено:

01:04 Квашеная капуста по старинному рецепту — такая стоит аж до новой

18 октября 2025
обновлено:

04:20 Забор может стоить штрафа — какая высота разрешена в Украине

8 октября 2025
обновлено:

03:04 Нежный пирог с двумя яблоками — рецепт вкуснее Шарлотки

13 октября 2025
обновлено:

12:10 Выплаты военным — сколько будут начислять с 1 ноября

9 октября 2025
обновлено:

08:00 Деньги от ЮНИСЕФ — кому выплатят по 19,4 тыс. грн на дрова

10 октября 2025
обновлено:

06:10 Минимальная пенсия в 6 тыс. грн — условия и необходимые документы

12 октября 2025
обновлено:

16:32 Почему защитная пленка для смартфона стала пустой тратой денег

10 октября 2025
обновлено:

06:45 Автомобили, которые не выдерживают пробег 100 000 км

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации