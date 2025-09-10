Видео
Оля Полякова анонсировала собственный документальный фильм

Оля Полякова анонсировала собственный документальный фильм

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 18:08
Оля Полякова выпустит документальный фильм - дата выхода
Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
Ключевые моменты Фильм Оли Поляковой

Известная украинская певица Оля Полякова анонсировала премьеру собственного документального фильма "Все буде добре, Оля". Лента выйдет в прокат 26 октября.

Об этом сообщил менеджмент артистки.

Фильм Оли Поляковой

Лента станет итогом одноименной концертной программы, которая родилась во время полномасштабной войны и три года подряд объединяла тысячи украинцев в городах Украины и Европы.

В течение почти десяти лет именно 26 октября Полякова дарила зрителям из Украины и Европы масштабные шоу. В этом году артистка решила изменить традицию и вместо концерта на сцене она покажет фильм о собственной трансформации и трансформации страны.

"Это не будет фильм "обо мне". Это не история детства и не еще одна легенда. Это фильм о программе "Все буде добре", которая родилась вместе с войной, которую мы прожили почти три года и которая этой осенью в последний раз была представлена зрителю", — говорит Оля Полякова.

Идея воплотить историю шоу в формате документального фильма принадлежит журналисту и телеведущему Алексею Суханову. Он собрал истории, закулисные моменты, голоса музыкантов и зрителей, чтобы показать путь артистки в это историческое время.

"Это история об изменениях, о пути артиста, о тех песнях и эмоциях, которые объединяли нас. Я благодарна авторам, музыкантам и всем, кто создал эту программу вместе со мной", — подытоживает Полякова.

Оля Полякова анонсувала власний документальний фільм - фото 1
Документальный фильм об Оле Поляковой. Фото: менеджмент артистки

Оля Полякова концерт фильм Алексей Суханов украинские звезды
Вероника Новикова - Редактор
Автор:
Вероника Новикова
