Психологический разбор фильма "Балерина" — почему он может спасти многих

Главная героиня фильма "Балерина". Фото: кадр из видео

В июне 2025 года мир увидел фильм "Балерина". Это боевик с элементами триллера, полюбившийся многим не только из-за острого сюжета, но и глубокого психологического подтекста.

Подробнее об этом рассказала психолог Юлия Ковтонюк.

В чем особенность фильма "Балерина"

В центре истории — Ева Макарро. Девушка учится в балетной школе и параллельно является киллером криминальной группировки. Во время выполнения одного из заданий Ева узнает тайну убийства своего отца. Она решает отомстить и встает на кровавый путь расправы.

С психологической точки зрения этот фильм интересен несколькими моментами, отмечает Юлия Ковтонюк. Он раскрывает много причинно-следственных связей и показывает, как детские травмы влияют на взрослого человека. Кроме того, лента раскрывает последствия решений, которые были сделаны из-за боли и жажды мести. Психолог отмечает, что главная героиня фильма замораживает собственные эмоции, из-за чего выращивает в себе невероятно большое желание расправы.

"Одиночество способно довести нас до потери свободы. Месть не может быть целью. Чем дольше вы зацикливаетесь на том, как отомстить кому-то, тем дольше вы не работаете над своей жизнью. Я бы назвала этот фильм иллюстрацией того, как среда, в которой вы находитесь, влияет на вас, когда вы чувствительны и уязвимы", — говорит Ковтонюк.

Она добавляет, что этот фильм — не просто боевик, а глубокая лента с большой психологической основой. Она станет для многих хорошим методом самотерапии.

