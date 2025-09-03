Какой фильм должна посмотреть каждая пара — о настоящих чувствах, что способны пройти все

Главная героиня фильма "Клятва". Фото: кадр из видео

Фильм о силе настоящей любви и чувств, которые могут пережить все: лента "Клятва" — это просто мастхэв для просмотра влюбленным. Это идеальный романтический фильм на вечер, который возвращает веру в искреннюю любовь.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Почему стоит посмотреть фильм "Клятва"

Главные герои фильма, Лео и Пейдж, наслаждаются друг другом после недавнего бракосочетания. Однако все меняется, когда влюбленная пара во время медового месяца попадает в аварию. Девушка получает серьезную травму головы, из-за которой долгое время находится в коме. Ее возлюбленный ни на мгновение не отходит от нее, однако когда наконец Пейдж приходит в себя, оказывается, что она совсем ничего не помнит, даже мужа.

Несмотря на такой удар судьбы Лео не сдается и готов завоевать Пейдж снова. Он больше всего хочет сделать ее счастливой, но это оказывается не так просто. После аварии Пейдж резко меняется. Она не помнит последние пять лет своей жизни и не может вспомнить, почему разорвала связи с родителями. Девушка не понимает, почему вместо жизни в богатом районе она выбрала отношения с обычным парнем.

Пейдж возвращается к прежней жизни, родителям, разводится с мужем и восстанавливается на юридическом факультете. Более того, она снова начинает отношения с бывшим женихом. Однако Лео убежден, что искренние чувства победят все и любовь удастся вернуть.

Этот фильм — подтверждение того, что в одного человека можно влюбиться дважды, даже если все прекрасное, что было между вами, забылось. Он возвращает веру в то, что любовь действительно может побороть все.

