Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Как дважды влюбиться в одного человека — лучший фильм для пар

Как дважды влюбиться в одного человека — лучший фильм для пар

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 21:29
Какой фильм должна посмотреть каждая пара — о настоящих чувствах, что способны пройти все
Главная героиня фильма "Клятва". Фото: кадр из видео
Ключевые моменты Почему стоит посмотреть фильм "Клятва"

Фильм о силе настоящей любви и чувств, которые могут пережить все: лента "Клятва" — это просто мастхэв для просмотра влюбленным. Это идеальный романтический фильм на вечер, который возвращает веру в искреннюю любовь.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит посмотреть фильм "Клятва"

Главные герои фильма, Лео и Пейдж, наслаждаются друг другом после недавнего бракосочетания. Однако все меняется, когда влюбленная пара во время медового месяца попадает в аварию. Девушка получает серьезную травму головы, из-за которой долгое время находится в коме. Ее возлюбленный ни на мгновение не отходит от нее, однако когда наконец Пейдж приходит в себя, оказывается, что она совсем ничего не помнит, даже мужа.

Несмотря на такой удар судьбы Лео не сдается и готов завоевать Пейдж снова. Он больше всего хочет сделать ее счастливой, но это оказывается не так просто. После аварии Пейдж резко меняется. Она не помнит последние пять лет своей жизни и не может вспомнить, почему разорвала связи с родителями. Девушка не понимает, почему вместо жизни в богатом районе она выбрала отношения с обычным парнем.

Пейдж возвращается к прежней жизни, родителям, разводится с мужем и восстанавливается на юридическом факультете. Более того, она снова начинает отношения с бывшим женихом. Однако Лео убежден, что искренние чувства победят все и любовь удастся вернуть.

Этот фильм — подтверждение того, что в одного человека можно влюбиться дважды, даже если все прекрасное, что было между вами, забылось. Он возвращает веру в то, что любовь действительно может побороть все.

Напомним, ранее мы писали о том, какой фильм о расставании стоит посмотреть. Он вдохновит на начало новой истории.

Также мы рассказывали о том, какой сериал заменит сеанс психотерапии. От него просто невозможно оторваться.

кино психология советы любовь отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации