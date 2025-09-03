Який фільм має подивитись кожна пара — про справжні почуття, що здатні пройти все

Головна героїня фільму "Клятва". Фото: кадр з відео

Фільм про силу справжньої любові та почуттів, які можуть пережити все: стрічка "Клятва" — це просто мастхев для перегляду закоханим. Це ідеальний романтичний фільм на вечір, який повертає віру в щиру любов.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чому варто подивитись фільм "Клятва"

Головні герої фільму, Лео і Пейдж, насолоджуються одне одним після нещодавнього одруження. Однак все змінюється, коли закохана пара під час медового місяця потрапляє в аварію. Дівчина отримує серйозну травму голови, через яку довгий час перебуває в комі. Її коханий ні на мить не відходить від неї, однак коли нарешті Пейдж приходить до тями, виявляється, що вона зовсім нічого не пам'ятає, навіть чоловіка.

Попри такий удар долі Лео не здається та готовий завоювати Пейдж знову. Він понад усе хоче зробити її щасливою, але це виявляється не так просто. Після аварії Пейдж різко змінюється. Вона не пам'ятає останні п'ять років свого життя та не може пригадати, чому розірвала зв'язки з батьками. Дівчина не розуміє, чому замість життя у заможному районі вона обрала стосунки зі звичайним хлопцем.

Пейдж повертається до колишнього життя, батьків, розлучається з чоловіком та відновлюється на юридичному факультеті. Ба більше, вона знову починає стосунки з колишнім нареченим. Однак Лео переконаний, що щирі почуття переможуть все й любов вдасться повернути.

Цей фільм — підтвердження того, що в одну людину можна закохатися двічі, навіть якщо все чудове, що було між вами, забулося. Він повертає віру в те, що любов справді може побороти все.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який фільм про розставання варто подивитись. Він надихне на початок нової історії.

Також ми розповідали про те, який серіал замінить сеанс психотерапії. Від нього просто неможливо відірватись.