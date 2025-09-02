Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Ніби урок психотерапії — серіал, від якого неможливо відірватись

Ніби урок психотерапії — серіал, від якого неможливо відірватись

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 21:29
Кращий психологічний серіал — детектив, що розкриває грані свідомості людини
Головна героїня серіалу "Грішниця". Фото: кадр з відео
Ключові моменти Чому варто подивитись серіал "Грішниця"

У 2017 році вийшов перший сезон серіалу від Netflix "Грішниця". Він сколихнув глядачів гострим сюжетом та неочікуваними поворотами. Та найбільше стрічка сподобалась глядачам через глибокий психологічний аналіз. Цей детектив не просто прагне розкрити особу злочинця, а має на меті показати справжні наміри та мотиви людини.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Чому варто подивитись серіал "Грішниця"

У центрі сюжету — 29-річна Кора Танетті. Жінка живе в американському передмісті, має невеликий сімейний бізнес та виховує маленького сина. Як й в будь-якій парі між головною героїнею та її чоловіком час від часу виникають дрібні конфлікти, однак нічого серйозного чи негативного в її житті не відбувається. Разом з тим, Кора не може просто насолоджуватись моментом й бути щасливою, щось в глибині душі ніби заважає жінці.

Час від часу Кора поринає у власні спогади з дитинства. Вона виросла в релігійній сім'ї з купою обмежень. Саме через виховання інколи дівчина може втрачати контроль над собою. Черговий такий напад став фатальним: Кора накинулася на незнайому людину та вбила її ножем. Жінка визнає свою вину та готова на довгий тюремний термін. Однак все змінюється, коли детектив Емброуз вирішує не просто закрити справу, а з'ясувати справжні причини, які штовхнули жінку на такий жахливий вчинок.

Чому варто подивитись серіал "Грішниця"
Кора Танетті. Фото: кадр з відео

Це не просто детективний серіал, а детальний психологічний розбір головної героїні. Сценаристи вдало передають її внутрішній світ, що прихований від усіх. Стрічка розкриває дитячі травми, зворотний бік обмежень та справжні грані особистості людини. Якщо ви шукаєте кіно, яке стане ніби уроком психотерапії, — "Грішниця" підійде ідеально.

Наразі вийшло чотири сезони серіалу. Кожен з них — це окрема історія, що не залежить від попередньої. При цьому психологічна напруга й характери персонажів залишаються ключовими.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращий психологічний трилер 90-х. Цей фільм вже став культовим.

Також ми розповідали про те, чому варто подивитись драму "Чорний лебідь". Ця стрічка вразила глядачів новим поглядом на особистість.

серіал психологія злочин особистість детективні серіали
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації