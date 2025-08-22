Психологічна драма, що вразить фіналом — розкриває темні сторони особистості

Головна героїня фільму "Чорний лебідь". Фото: кадр з відео

Психологічний трилер "Чорний лебідь" вийшов у 2010 році та досі залишається улюбленцем мільйонів глядачів. Фільм здобув престижну премію "Оскар" за найкращу жіночу роль, й не дарма. Наталі Портман досконало зіграла молоду балерину, що втратила голову від бажання слави й успіху.

Чим фільм "Чорний лебідь" вразив глядачів

Історія трилера-драми розгортається навколо Ніни Сейєрс. Старанна балерина танцює в трупі нью-йоркського театру та мріє про шалений успіх й головні партії. Несподівано її бажання наближається до реальності — в репертуарі театру намічаються серйозні зміни.

Французький хореограф Тома Леруа вирішує поставити "Лебедине озеро". Ніна отримує бажану роль й починає виснажливі репетиції. Однак хореограф вважає, що дівчина занадто боязка й тендітна для ролі підступної та пристрасної Одилії. При цьому роль Одетти підходить їй ідеально. Балерині доводиться працювати над тим, щоб розкрити в собі і світлу, і темну сторони особистості, вивільнивши своє потаємне "я".

На це її ще більше наштовхує конкурентка, нова талановита балерина Лілі. Однак у пошуках своєї прихованої пристрасної натури та справжньої досконалості Ніна ледь не сходить з розуму: їй сняться кошмари та переслідують галюцинації. В пориві злості дівчина навіть намагається позбутись Лілі, але в реальності виявляється, що вона вбила зовсім не конкурентку. Фінал фільму вас точно вразить.

