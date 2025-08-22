Відео
Про небезпечні сторони особистості — краща психологічна драма

Про небезпечні сторони особистості — краща психологічна драма

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 22:22
Психологічна драма, що вразить фіналом — розкриває темні сторони особистості
Головна героїня фільму "Чорний лебідь". Фото: кадр з відео
Ключові моменти Чим фільм "Чорний лебідь" вразив глядачів

Психологічний трилер "Чорний лебідь" вийшов у 2010 році та досі залишається улюбленцем мільйонів глядачів. Фільм здобув престижну премію "Оскар" за найкращу жіночу роль, й не дарма. Наталі Портман досконало зіграла молоду балерину, що втратила голову від бажання слави й успіху.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чим фільм "Чорний лебідь" вразив глядачів

Історія трилера-драми розгортається навколо Ніни Сейєрс. Старанна балерина танцює в трупі нью-йоркського театру та мріє про шалений успіх й головні партії. Несподівано її бажання наближається до реальності — в репертуарі театру намічаються серйозні зміни.

Французький хореограф Тома Леруа вирішує поставити "Лебедине озеро". Ніна отримує бажану роль й починає виснажливі репетиції. Однак хореограф вважає, що дівчина занадто боязка й тендітна для ролі підступної та пристрасної Одилії. При цьому роль Одетти підходить їй ідеально. Балерині доводиться працювати над тим, щоб розкрити в собі і світлу, і темну сторони особистості, вивільнивши своє потаємне "я".

На це її ще більше наштовхує конкурентка, нова талановита балерина Лілі. Однак у пошуках своєї прихованої пристрасної натури та справжньої досконалості Ніна ледь не сходить з розуму: їй сняться кошмари та переслідують галюцинації. В пориві злості дівчина навіть намагається позбутись Лілі, але в реальності виявляється, що вона вбила зовсім не конкурентку. Фінал фільму вас точно вразить.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який трилер став кращим фільмом 2025 року. Цей фільм показує, як змова може довести ледь не до божевілля.

Також ми розповідали про те, які три психологічні трилери варто подивитись усім. Вони здивують загадками та гострим сюжетом.

фільм психологія особистість драма трилери
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
