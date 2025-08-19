Новий психологічний трилер від Netflix, що вражає фіналом — не зможете відірватись

Головна героїня фільму "Поза юрисдикцією". Фото: кадр з відео

У 2025 році вийшов психологічний трилер від Netflix, який одразу ж полюбився багатьом. Чимало глядачів заслужено назвали його кращим фільмом року. Це історія про неймовірну материнську відвагу та змову, яка може зруйнувати життя.

Чому варто подивитись фільм "Поза юрисдикцією"

Цей фільм — історія колишньої солдатки спецназу США. Сара навідується в американське консульство у Франкфурті, де під час візиту раптово зникає її син. Однак німецька влада лише розводить руками, оскільки не має доступу до приміщення.

Вся загадка полягає в тому, що ніхто не бачив, аби жінка заходила до будівлі з дитиною. До того ж на камерах відеоспостереження чітко видно Сару, але без дитини. Жінку просять покинути консульство, проте вона вирішує докопатись до правди, хай би якою вона не була. Та події розгортають зовсім не так, як жінка собі уявляла.

Співробітники посольства підозрюють, що Сара марить через посттравматичний синдром після невдалої військової операції, яку проводили в Афганістані. Тоді підрозділ Сари потрапив у засідку талібів та був повністю розбитий. Вижити вдалося тільки жінці, але чи могло це насправді спровокувати таку реакцію та викликати марення, в яких Сара губить найцінніше — власну дитину?

Це майже двогодинна історія, що постійно тримає в напрузі та просто вражає фіналом. Якщо ви шукаєте цікавий та справді захопливий трилер на вечір, то "Поза юрисдикцією" стане чудовим вибором.

