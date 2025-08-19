Видео
Главная Психология Заговор, доводящий до безумия — лучший триллер 2025 года

Заговор, доводящий до безумия — лучший триллер 2025 года

Дата публикации 19 августа 2025 21:29
Новый психологический триллер от Netflix, который поражает финалом — не сможете оторваться
Главная героиня фильма "Вне юрисдикции". Фото: кадр из видео
Ключевые моменты Почему стоит посмотреть фильм "Вне юрисдикции"

В 2025 году вышел психологический триллер от Netflix, который сразу же полюбился многим. Многие зрители заслуженно назвали его лучшим фильмом года. Это история о невероятной материнской отваге и заговоре, который может разрушить жизнь.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Почему стоит посмотреть фильм "Вне юрисдикции"

Этот фильм — история бывшей солдатки спецназа США. Сара наведывается в американское консульство во Франкфурте, где во время визита внезапно исчезает ее сын. Однако немецкие власти лишь разводят руками, поскольку не имеют доступа к помещению.

Вся загадка заключается в том, что никто не видел, чтобы женщина заходила в здание с ребенком. К тому же на камерах видеонаблюдения четко видно Сару, но без ребенка. Женщину просят покинуть консульство, однако она решает докопаться до правды, какой бы она ни была. Но события разворачиваются совсем не так, как женщина себе представляла.

Сотрудники посольства подозревают, что Сара бредит из-за посттравматического синдрома после неудачной военной операции, которую проводили в Афганистане. Тогда подразделение Сары попало в засаду талибов и было полностью разбито. Выжить удалось только женщине, но могло ли это на самом деле спровоцировать такую реакцию и вызвать бред, в котором Сара теряет самое ценное — собственного ребенка?

Про що трилер триллер "Поза юрисдикцією"
Героиня триллера "Вне юрисдикции". Фото: кадр из видео

Это почти двухчасовая история, которая постоянно держит в напряжении и просто поражает финалом. Если вы ищете интересный и действительно увлекательный триллер на вечер, то "Вне юрисдикции" станет отличным выбором.

Напомним, ранее мы писали об остросюжетном триллере в главной роли с Анджелиной Джоли, снятом на основе реальной истории.

Также мы рассказывали о том, какой фильм про абьюз стоит посмотреть всем — история о безумной любви.

кино Netflix психология советы триллеры
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
