Найкращий психологічний трилер з Анжеліною Джолі — історія заснована на реальних подіях

У 2008 році світ побачив фільм "Підміна". Головну роль в стрічці блискуче зіграла Анджеліна Джолі. Це не просто психологічний трилер, а історія, заснована на реальних подіях, яка вражає цинізмом.

Психологічний трилер "Підміна" — чому варто подивитись

Події стрічки розгортаються у 1920-х роках в Лос-Анджелесі. У телефоністки Крістін Коллінз безслідно зникає син Волтер. Аби знайти дитину, згорьована матір підіймає на вуха всіх та надає максимального розголосу цій події. Попри старання поліції та багатьох людей, хлопчика знаходять аж через кілька місяців.

Аби побачити возз'єднання матері з сином, збирається все місто, однак щось йде не так. Хлопчик одразу називає Крістін мамою й біжить її обіймати, проте жінка практично відразу помічає зовнішні невідповідності. Вона заявляє, що знайдена дитина — це не її син.

Така поведінка лише дратує місцеву владу, яка не збирається ставити під сумнів свою компетентність. Адже протягом всього цього часу за роботу поліції ретельно стежили медійники й звичайні люди. То хіба ж могли охоронці порядку видати чужу дитину за сина Крістін? Жінка переконана, що так. Вона намагається будь-що довести це, однак зрештою її оголошують душевнохворою. Так що ж сталося насправді?

Фільм знятий на основі реальної історії. Це викликає у глядачів чи не найбільше емоцій. Адже у стрічці порушуються важливі теми — безкарність, свавілля поліцейських та безсилля звичайних людей, які лише прагнуть довести правду.

