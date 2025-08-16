Відео
Головна Психологія Гостросюжетний трилер з Джолі, знятий на основі реальних подій

Гостросюжетний трилер з Джолі, знятий на основі реальних подій

Дата публікації: 16 серпня 2025 21:29
Найкращий психологічний трилер з Анжеліною Джолі — історія заснована на реальних подіях
Анжеліна Джолі в головній ролі у фільмі "Підміна". Фото: кадр з відео
Ключові моменти Психологічний трилер "Підміна" — чому варто подивитись

У 2008 році світ побачив фільм "Підміна". Головну роль в стрічці блискуче зіграла Анджеліна Джолі. Це не просто психологічний трилер, а історія, заснована на реальних подіях, яка вражає цинізмом.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Психологічний трилер "Підміна" — чому варто подивитись

Події стрічки розгортаються у 1920-х роках в Лос-Анджелесі. У телефоністки Крістін Коллінз безслідно зникає син Волтер. Аби знайти дитину, згорьована матір підіймає на вуха всіх та надає максимального розголосу цій події. Попри старання поліції та багатьох людей, хлопчика знаходять аж через кілька місяців.

Аби побачити возз'єднання матері з сином, збирається все місто, однак щось йде не так. Хлопчик одразу називає Крістін мамою й біжить її обіймати, проте жінка практично відразу помічає зовнішні невідповідності. Вона заявляє, що знайдена дитина — це не її син.

Така поведінка лише дратує місцеву владу, яка не збирається ставити під сумнів свою компетентність. Адже протягом всього цього часу за роботу поліції ретельно стежили медійники й звичайні люди. То хіба ж могли охоронці порядку видати чужу дитину за сина Крістін? Жінка переконана, що так. Вона намагається будь-що довести це, однак зрештою її оголошують душевнохворою. Так що ж сталося насправді?

Фільм знятий на основі реальної історії. Це викликає у глядачів чи не найбільше емоцій. Адже у стрічці порушуються важливі теми — безкарність, свавілля поліцейських та безсилля звичайних людей, які лише прагнуть довести правду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому психологічний трилер "Кліпни двічі" вразив світ.

Також ми розповідали про те, в чому полягає феномен культового серіалу "Божевільні".

 

фільм психологія історія цікаві факти трилери
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
