"Божевільні" — в чому унікальність найвпливовішого серіалу епохи

Одним з найвпливовіших серіалів в історії телебачення вважається "Божевільні". Він вийшов у 2007 році й вразив всіх атмосферою американських 60-х, незвичним поглядом на персонажів та візуальною естетикою.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Про що серіал "Божевільні"

Дії серіалу розвиваються в 1960-ті роки в Нью-Йорку. Це час, коли жінки могли лише мріяти про успішний бізнес, а чоловіки завжди й в усьому перемагали. У місті з'являється нова рекламна агенція "Стерлінг і Купер". Поза увагою цих "божевільних" людей не залишається жодний бренд.

Компанія втілює в життя грандіозні проєкти та розробляє незвичну рекламу, яка робить багато галасу. Для них робота — це ніби гра, в якій вони завжди перемагають. Серіал "Божевільні" — історія про стильний, красивий та інколи маніпуляційний світ.

Цей серіал вважають одним з найвпливовіших в історії через глибоке психологічне розкриття персонажів. "Божевільні" — це правдива історія про амбіції, ціну успіху, внутрішні конфлікти та переживання.

