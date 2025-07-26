Під який фільм можна поплакати — краща душевна стрічка на вечір

Не стримаєте сльози — фільм, під який можна поплакати
Фільм "Маленькі жінки" вийшов ще у 2019 році й підкорив серця мільйонів глядачів. Це саме та стрічка, під яку доведеться поплакати, але після перегляду все одно на душі буде тепло.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Про що фільм "Маленькі жінки"
Сюжет фільму розвивається під час Громадянської війни в США у 1860-х. Головні героїні стрічки — четверо сестер, які начебто схожі, але зовсім різні. Кожна має свої бажання та бачення щасливого життя.
Протягом фільму Джо, Мег, Бет та Емі разом дорослішають й стикаються з реальністю життя. Попри гармонійні стосунки всередині сім'ї, кожна з сестер стикається з безліччю проблем та складнощів поза межами дому. Вони намагаються знайти власне місце в жорстокому світі.
Фільм "Маленькі жінки" наповнений одночасно ніжністю та теплом, болем та втратами. Це не просто стрічка, а чуттєва драма про жіночі амбіції, що змусить вас плакати. Іноді від щастя, а іноді від горя.
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