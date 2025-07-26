Під який фільм можна поплакати — краща душевна стрічка на вечір

Дівчина дивиться кіно й плаче. Фото: Freepik

Фільм "Маленькі жінки" вийшов ще у 2019 році й підкорив серця мільйонів глядачів. Це саме та стрічка, під яку доведеться поплакати, але після перегляду все одно на душі буде тепло.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Про що фільм "Маленькі жінки"

Сюжет фільму розвивається під час Громадянської війни в США у 1860-х. Головні героїні стрічки — четверо сестер, які начебто схожі, але зовсім різні. Кожна має свої бажання та бачення щасливого життя.

Протягом фільму Джо, Мег, Бет та Емі разом дорослішають й стикаються з реальністю життя. Попри гармонійні стосунки всередині сім'ї, кожна з сестер стикається з безліччю проблем та складнощів поза межами дому. Вони намагаються знайти власне місце в жорстокому світі.

Фільм "Маленькі жінки" наповнений одночасно ніжністю та теплом, болем та втратами. Це не просто стрічка, а чуттєва драма про жіночі амбіції, що змусить вас плакати. Іноді від щастя, а іноді від горя.

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