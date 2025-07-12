Кращий фільм про справжню силу маніпуляцій — вас здивує в ньому абсолютно все

Головна героїня фільму "Дівчина в потягу". Фото: кадр з відео

Більшість людей звикли думати, що маніпуляції розпізнати легко, а особливо у фільмах. Однак ця стрічка змусить вас зламати голову, аби здогадатись, хто насправді бреше. Фільм "Дівчина у потягу" заслужено став улюбленцем тих, хто обожнює заплутані сюжети та дещо похмурі стрічки про стосунки.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Про що фільм "Дівчина у потягу"

Головна героїня фільму "Дівчина у потягу" Рейчел, яка ще кілька років тому мала щасливу сім'ю, тепер проживає не найкращий період. Після зради чоловіка, розставання та проблем на роботі, жінка знайшла порятунок в алкоголі.

Аби відволіктися від того, що відбувається, Рейчел починає стежити за чужим життям. Щоранку по дорозі на роботу зі свого вагона жінка бачить щасливу пару, яка проживає в невеликому будинку. Однак один несподіваний поворот подій змінює її уявлення про їхнє життя.

Цей фільм вражає новим поглядом на маніпуляцію. Ви здивуєтесь, коли зрозумієте, як інші люди можуть змінювати ваше життя, смикаючи за нитки підсвідомості. Якщо ви впевнені, що вплинути на ваші спогади й обманути вас неможливо, обов'язково подивіться цю стрічку. Фільм "Дівчина в потягу" розставляє все по полицях — розуміння реальності стирається, а погляд на маніпуляції та брехню стає зовсім іншим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який серіал допоможе вам краще пізнати себе.

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