Лучший фильм о настоящей силе манипуляций — вас удивит в нем абсолютно все

Главная героиня фильма "Девушка в поезде". Фото: кадр из видео

Большинство людей привыкли думать, что манипуляции распознать легко, особенно в фильмах. Однако эта лента заставит вас сломать голову, чтобы догадаться, кто на самом деле врет. Фильм "Девушка в поезде" заслуженно стал любимцем тех, кто обожает запутанные сюжеты и несколько мрачные ленты об отношениях.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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О чем фильм "Девушка в поезде"

Главная героиня фильма "Девушка в поезде", Рэйчел, которая еще несколько лет назад имела счастливую семью, теперь проживает не лучший период. После измены мужа, расставания и проблем на работе, женщина нашла спасение в алкоголе.

Чтобы отвлечься от происходящего, Рэйчел начинает следить за чужой жизнью. Каждое утро по дороге на работу из своего вагона женщина видит счастливую пару, проживающую в небольшом доме. Однако один неожиданный поворот событий меняет ее представление об их жизни.

Этот фильм поражает новым взглядом на манипуляцию. Вы удивитесь, когда поймете, как другие люди могут менять вашу жизнь, дергая за нити подсознания. Если вы уверены, что повлиять на ваши воспоминания и обмануть вас невозможно, обязательно посмотрите эту ленту. Фильм "Девушка в поезде" расставляет все по полочкам — понимание реальности стирается, а взгляд на манипуляции и ложь становится совсем другим.

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