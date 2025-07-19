Фільми для тих, хто шукає додаткову мотивацію для себе — стрічки, що змінять все

Хлопець та дівчина тримають попкорн. Фото: Freepik

Літо — найкращий час для змін. Надихнуть на це кілька фільмів, які змусять вас по-іншому поглянути на своє життя та перезавантажитись.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Фільми, які змусять вас перезавантажитись

"Джулі та Джулія" (Julie & Julia)

Двоє жінок, що живуть в різні епохи, об'єднані любов'ю до кулінарії. Ця тепла історія розповідає про те, як одна маленька ідея може призвести до великих змін.

"До тебе чи до мене" (Your Place or Mine)

Ця романтична комедія розповідає історію про друзів, які вирішують помінятися будинками та життями. Однак це призводить до несподіваних наслідків та нових почуттів.

"Дольче Вілла" (La Dolce Villa, Netflix)

Ця історія надихає та відкриває нові сенси. Батько їде до Італії, аби відмовити доньку від покупки старої вілли. Однак така несподівана подорож змінює його життя назавжди.

"Париж почекає" (Paris Can Wait)

Любов до себе починається з уповільнення. Цей фільм саме про таку історію. Анна вирішує відправитись до Парижа в супроводі ділового партнера свого чоловіка. Ця пригода змінює її повністю.

"Листи до Джульєтти" (Letters to Juliet)

Ваша доля знайде вас навіть через 40 років. Американська журналістка Софія супроводжує свого нареченого Віктора у діловій поїздці до Італії. Випадково вона знаходить стару листівку, адресовану Джульєтті. З цього моменту починається неочікувана пригода.

Ці фільми не просто надихнуть. Вони підкажуть шлях до змін та навчать бачити моменти, які вирішують усе.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращий фільм, який показує правду про газлайтинг.

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