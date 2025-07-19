Фильмы для тех, кто ищет дополнительную мотивацию для себя — ленты, которые изменят все

Парень и девушка держат попкорн. Фото: Freepik

Лето — лучшее время для перемен. Вдохновят на это несколько фильмов, которые заставят вас по-другому взглянуть на свою жизнь и перезагрузиться.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Фильмы, которые заставят вас перезагрузиться

"Джули и Джулия" (Julie & Julia)

Две женщины, живущие в разные эпохи, объединены любовью к кулинарии. Эта теплая история рассказывает о том, как одна маленькая идея может привести к большим изменениям.

"К тебе или ко мне" (Your Place or Mine)

Эта романтическая комедия рассказывает историю о друзьях, которые решают поменяться домами и жизнями. Однако это приводит к неожиданным последствиям и новым чувствам.

"Дольче Вилла" (La Dolce Villa, Netflix)

Эта история вдохновляет и открывает новые смыслы. Отец едет в Италию, чтобы отговорить дочь от покупки старой виллы. Однако такое неожиданное путешествие меняет его жизнь навсегда.

"Париж подождет" (Paris Can Wait)

Любовь к себе начинается с замедления. Этот фильм именно о такой истории. Анна решает отправиться в Париж в сопровождении делового партнера своего мужа. Это приключение меняет ее полностью.

"Письма к Джульетте" (Letters to Juliet)

Ваша судьба найдет вас даже через 40 лет. Американская журналистка София сопровождает своего жениха Виктора в деловой поездке в Италию. Случайно она находит старую открытку, адресованную Джульетте. С этого момента начинается неожиданное приключение.

Эти фильмы не просто вдохновят. Они подскажут путь к изменениям и научат видеть моменты, которые решают все.

Напомним, ранее мы писали о лучшем фильме, который показывает правду о газлайтинге.

Также мы рассказывали о том, какой фильм о манипуляции должен посмотреть каждый.