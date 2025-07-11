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Головна Психологія Новий погляд на газлайтинг — фільм, що має подивитись кожен

Новий погляд на газлайтинг — фільм, що має подивитись кожен

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 22:22
Кращий фільм про аб'юз та газлайтинг — здивує вас новим поглядом на маніпуляції
Головна героїня фільму "Людина-невидимка". Фото: кадр з відео
Ключові моменти Про що фільм "Людина-невидимка"

Фільм "Людина-невидимка" вийшов у 2020 році та завоював серця прихильників складних трилерів з неочікуваними сюжетними поворотами. Він — ніби двогодинна терапія у психолога, яка розкриває всі карти про газлайтинг.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Про що фільм "Людина-невидимка"

Головна героїня фільму Сесілія Касс вирвалась з лап жорсткого аб'юзера Адріана й намагається почати нове життя. Однак після загадкової смерті колишнього, Сесілія продовжує відчувати його присутність. Ніби невидимий Адріан завжди поруч з нею. Та хіба можливо таке? Цей фільм точно здивує вас.

З погляду психології стрічка "Людина-невидимка" варта особливої уваги. Вона показує сучасний погляд на насильство, контроль та газлайтинг. Цей фільм — ніби інструкція для тих, хто зіткнувся з маніпулятором, але не може нічого довести. Сесілії не вірив ніхто — ані поліція, ані близькі чи друзі.

Якщо ви шукаєте стрічку на межі трилера та жахів, обов'язково подивіться фільм "Людина-невидимка". Він поєднує важливий соціальний підтекст з сильним посланням до тих, хто стикнувся в реальності з жорстокістю аб'юзера.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращий фільм, який показує маніпуляції у стосунках.

Також ми розповідали про те, які глибокі фільми про стосунки варто переглянути усім.

фільм психологія маніпуляція трилери стосунки
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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