Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Новый взгляд на газлайтинг — фильм, что должен посмотреть каждый

Новый взгляд на газлайтинг — фильм, что должен посмотреть каждый

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 22:22
Лучший фильм про абьюз и газлайтинг — удивит вас новым взглядом на манипуляции
Главная героиня фильма "Человек-невидимка". Фото: кадр из видео
Ключевые моменты О чем фильм "Человек-невидимка"

Фильм "Человек-невидимка" вышел в 2020 году и завоевал сердца поклонников сложных триллеров с неожиданными сюжетными поворотами. Он — будто двухчасовая терапия у психолога, которая раскрывает все карты о газлайтинге.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

О чем фильм "Человек-невидимка"

Главная героиня фильма Сесилия Касс вырвалась из лап жесткого абьюзера Адриана и пытается начать новую жизнь. Однако после загадочной смерти бывшего, Сесилия продолжает ощущать его присутствие. Будто невидимый Адриан всегда рядом с ней. Но разве возможно такое? Этот фильм точно удивит вас.

С точки зрения психологии лента "Человек-невидимка" стоит особого внимания. Она показывает современный взгляд на насилие, контроль и газлайтинг. Этот фильм — будто инструкция для тех, кто столкнулся с манипулятором, но не может ничего доказать. Сесилии не верил никто — ни полиция, ни близкие или друзья.

Если вы ищете ленту на грани триллера и ужасов, обязательно посмотрите фильм "Человек-невидимка". Он сочетает важный социальный подтекст с сильным посланием к тем, кто столкнулся в реальности с жестокостью абьюзера.

Напомним, ранее мы писали о лучшем фильме, который показывает манипуляции в отношениях.

Также мы рассказывали о том, какие глубокие фильмы об отношениях стоит пересмотреть всем.

кино психология манипуляция триллеры отношения
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации