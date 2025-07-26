Под какой фильм можно поплакать — лучшая душевная лента на вечер

Девушка смотрит кино и плачет. Фото: Freepik

Фильм "Маленькие женщины" вышел еще в 2019 году и покорил сердца миллионов зрителей. Это именно та лента, под которую придется поплакать, но после просмотра все равно на душе будет тепло.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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О чем фильм "Маленькие женщины"

Сюжет фильма развивается во время Гражданской войны в США в 1860-х. Главные героини ленты — четверо сестер, которые вроде бы похожи, но совсем разные. Каждая имеет свои желания и видение счастливой жизни.

В течение фильма Джо, Мэг, Бет и Эми вместе взрослеют и сталкиваются с реальностью жизни. Несмотря на гармоничные отношения внутри семьи, каждая из сестер сталкивается с множеством проблем и сложностей за пределами дома. Они пытаются найти собственное место в жестоком мире.

Фильм "Маленькие женщины" наполнен одновременно нежностью и теплом, болью и потерями. Это не просто лента, а чувственная драма о женских амбициях, которая заставит вас плакать. Иногда от счастья, а иногда от горя.

Напомним, ранее мы писали о том, какой психологический триллер должен посмотреть каждый.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы вдохновят вас изменить жизнь полностью.