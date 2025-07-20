Трилер, який навчить розпізнавати брехню — його має подивитись кожен

Герой фільму "Присяжний №2". Фото: кадр з відео

Фільм "Присяжний №2" має подивитись кожен, хто хоче навчитись розпізнавати брехню. Цей психологічний трилер — справжня інструкція для тих, хто хоче бути завжди на крок попереду.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Про що фільм "Присяжний №2"

Ця стрічка — історія молодого журналіста, який став присяжним у справі про вбивство. Однак чим далі заходить слідство, тим більше він починає усвідомлювати, що сам може бути причетним до злочину.

Перед головним героєм постає важкий моральний вибір. Що ж він вирішить — мовчати, аби зберегти власну таємницю, чи розкрити правду, але ризикувати усім.

Ця стрічка навчить вас робити вибір між особистою вигодою та правдою. Питання справедливості, провини та наслідків людських дій — ось що розкриє ця стрічка.

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