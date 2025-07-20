Трилер, який навчить розпізнавати брехню — його має подивитись кожен

Коли правда може зруйнувати все — кращий психологічний трилер
Фільм "Присяжний №2" має подивитись кожен, хто хоче навчитись розпізнавати брехню. Цей психологічний трилер — справжня інструкція для тих, хто хоче бути завжди на крок попереду.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Про що фільм "Присяжний №2"
Ця стрічка — історія молодого журналіста, який став присяжним у справі про вбивство. Однак чим далі заходить слідство, тим більше він починає усвідомлювати, що сам може бути причетним до злочину.
Перед головним героєм постає важкий моральний вибір. Що ж він вирішить — мовчати, аби зберегти власну таємницю, чи розкрити правду, але ризикувати усім.
Ця стрічка навчить вас робити вибір між особистою вигодою та правдою. Питання справедливості, провини та наслідків людських дій — ось що розкриє ця стрічка.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, який фільм про маніпуляції має подивитись кожен.
Також ми розповідали про те, який фільм про газлайтинг має подивитись кожен.
Читайте Новини.LIVE!