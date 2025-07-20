Триллер, который научит распознавать ложь — его должен посмотреть каждый

Герой фильма "Присяжный №2". Фото: кадр из видео

Фильм "Присяжный №2" должен посмотреть каждый, кто хочет научиться распознавать ложь. Этот психологический триллер — настоящая инструкция для тех, кто хочет быть всегда на шаг впереди.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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О чем фильм "Присяжный №2"

Эта лента — история молодого журналиста, который стал присяжным по делу об убийстве. Однако чем дальше заходит следствие, тем больше он начинает осознавать, что сам может быть причастен к преступлению.

Перед главным героем встает трудный моральный выбор. Что же он решит — молчать, чтобы сохранить собственную тайну, или раскрыть правду, но рисковать всем.

Эта лента научит вас делать выбор между личной выгодой и правдой. Вопрос справедливости, вины и последствий человеческих действий — вот что раскроет эта лента.

Напомним, ранее мы писали о том, какой фильм о манипуляциях должен посмотреть каждый.

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