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Головна Психологія 23 особистості в одному тілі — трилер, який зведе вас з розуму

23 особистості в одному тілі — трилер, який зведе вас з розуму

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 21:29
Кращий трилер про розлад особистості — змусить вас боятися власних думок
Головний герой фільму "Спліт". Фото: кадр з відео
Ключові моменти Про що фільм "Спліт"

Психологічний трилер "Спліт", що вийшов у 2017 році, вразив глядачів неочікуваним сюжетом. Головний герой, Кевін, страждає від важкого розладу. В його голові співіснують 23 різні особистості.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Про що фільм "Спліт"

Через розлад особистості у свідомості Кевіна існують 23 різні персони. Вони всі настільки несхожі одне на одного, що часом вступають у відверті конфлікти. Через захворювання чоловік втрачає можливість усвідомлювати свої дії й відчуває непереборне бажання вчинити страшне. 

Кевін викрадає трьох юних дівчат, які знайомляться з усіма його особистостями, в надії, що це допоможе врятуватись. Вони здаються їм навіть безпечними та добрими, аж поки Кевіна не переборює домінуюча особистість під назвою Чудовисько. Чим обернеться для них пробудження цього монстра?

У фільмі яскраво показаний розлад множинної особистості. Переходи від однієї до іншої у реальності дійсно відбуваються так, як показано у трилері. Інколи це стається спонтанно за кілька секунд, а інколи перехід може тривати годинами чи навіть днями. Кожна з особистостей має своє ім'я, звички, інтонацію та міміку.

Персони всередині людини можуть бути налаштовані одна до одної по-дружньому або вороже. Першою і головною ознакою розладу є втрата пам'яті. Людина не пам'ятає, де вона була та що робила. Все це яскраво показано й у фільмі "Спліт".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який серіал навчить розпізнавати брехню та маніпуляції з півслова.

Також ми розповідали про те, який психологічний трилер від Netflix полоскоче вам нерви.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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