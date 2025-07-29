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Главная Психология 23 личности в одном теле — триллер, который сведет вас с ума

23 личности в одном теле — триллер, который сведет вас с ума

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 21:29
Лучший триллер о расстройстве личности — заставит вас бояться собственных мыслей
Главный герой фильма "Сплит". Фото: кадр из видео
Ключевые моменты О чем фильм "Сплит"

Психологический триллер "Сплит", вышедший в 2017 году, поразил зрителей неожиданным сюжетом. Главный герой, Кевин, страдает от тяжелого расстройства. В его голове сосуществуют 23 разные личности.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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О чем фильм "Сплит"

Из-за расстройства личности в сознании Кевина существуют 23 разные персоны. Они все настолько непохожи друг на друга, что порой вступают в откровенные конфликты. Из-за заболевания мужчина теряет возможность осознавать свои действия и испытывает непреодолимое желание совершить страшное.

Кевин похищает трех юных девушек, которые знакомятся со всеми его личностями, в надежде, что это поможет спастись. Они кажутся им даже безопасными и добрыми, пока Кевина не преодолевает доминирующая личность под названием Чудовище. Чем обернется для них пробуждение этого монстра?

В фильме ярко показано расстройство множественной личности. Переходы от одной к другой в реальности действительно происходят так, как показано в триллере. Иногда это происходит спонтанно за несколько секунд, а иногда переход может длиться часами или даже днями. Каждая из личностей имеет свое имя, привычки, интонацию и мимику.

Персоны внутри человека могут быть настроены друг к другу по-дружески или враждебно. Первым и главным признаком расстройства является потеря памяти. Человек не помнит, где он был и что делал. Все это ярко показано и в фильме "Сплит".

Напомним, ранее мы писали о том, какой сериал научит распознавать ложь и манипуляции с полуслова.

Также мы рассказывали о том, какой психологический триллер от Netflix пощекочет вам нервы.

кино психология психологическое состояние психика триллеры
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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