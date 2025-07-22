Психологічний трилер, який мають подивитись усі — від нього у жилах холоне кров

Головний герой фільму "Диявол завжди тут". Фото: кадр з відео

"Диявол назавжди" від Netflix вийшов у 2020 році й став улюбленцем тих, хто обожнює похмуру готику в поєднанні із загадковими злочинами. Цей фільм став кращим психологічним трилером, який справді полоскоче вам нерви.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Про що фільм "Диявол назавжди"

Сюжет стрічки розгортається в невеликому містечку штату Огайо у XX столітті, в той самий час, коли люди все ще переживають наслідки страшної війни. Багато хто має психологічні травми, від яких вилікуватися дійсно важко. Психіка людей на грані.

У фільмі "Диявол назавжди" долі кількох героїв пов'язує невидима нитка таємничих подій. Юний хлопець Арвін Расслел отримує в подарунок на день народження револьвер свого батька, який повернувся з ним з війни. Він навіть не підозрює, наскільки йому знадобиться ця зброя найближчим часом.

В містечку починає твориться зло, яке ховається під різними масками: від релігійного фанатизму до серійних вбивств. Арвін намагається захистити свою родину, однак чи вдасться це йому? Фінал нікого не залишить байдужим.

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