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Головна Психологія Для любителів гострих відчуттів — кращий трилер від Netflix

Для любителів гострих відчуттів — кращий трилер від Netflix

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 21:29
Психологічний трилер, який мають подивитись усі — від нього у жилах холоне кров
Головний герой фільму "Диявол завжди тут". Фото: кадр з відео
Ключові моменти Про що фільм "Диявол назавжди"

"Диявол назавжди" від Netflix вийшов у 2020 році й став улюбленцем тих, хто обожнює похмуру готику в поєднанні із загадковими злочинами. Цей фільм став кращим психологічним трилером, який справді полоскоче вам нерви.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Про що фільм "Диявол назавжди"

Сюжет стрічки розгортається в невеликому містечку штату Огайо у XX столітті, в той самий час, коли люди все ще переживають наслідки страшної війни. Багато хто має психологічні травми, від яких вилікуватися дійсно важко. Психіка людей на грані.

У фільмі "Диявол назавжди" долі кількох героїв пов'язує невидима нитка таємничих подій. Юний хлопець Арвін Расслел отримує в подарунок на день народження револьвер свого батька, який повернувся з ним з війни. Він навіть не підозрює, наскільки йому знадобиться ця зброя найближчим часом.

В містечку починає твориться зло, яке ховається під різними масками: від релігійного фанатизму до серійних вбивств. Арвін намагається захистити свою родину, однак чи вдасться це йому? Фінал нікого не залишить байдужим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми надихнуть вас повністю змінити життя.

Також ми розповідали про три топові серіали, в яких знімались українські актори.

фільм психологія поради злочин трилери
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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