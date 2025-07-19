Популярні серіали, в яких знімались українці — підбірка найкращих стрічок

Три топові серіали за участю українців — улюбленці мільйонів
Українські актори вже давно стали відомими за кордоном. Вони знімаються у фільмах та серіалах, які стають улюбленцями багатьох. Ці стрічки стали трендовими й довгий час не втрачають актуальності.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Три трендові серіали з українцями
"Корона"
У цьому легендарному серіалі з'явилась українська співачка та акторка Мішель Андраде. Вона виконала роль покоївки на яхті єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Файєда. Цей серіал, що розповідає про життя королеви Єлизавети II, полюбився багатьом.
"Один день"
У цьому серіалі від Netflix роль працівниці кав'ярні зіграла українська акторка Єлизавета Цілик. Вона полюбилась багатьом. "Один день" — це серіал про 20-річні стосунки між Еммою Морлі та Декстером Мейг'ю.
"Слов'яни"
В цьому серіалі знімались українські актори Поліна Носихіна, Ольга Макєєва та інші. Ця стрічка з елементами фентезі показує життя слов'ян на межі VI-VII століть. Головна героїня шукає спосіб врятувати свого брата, який перетворився на оленя.
Все більше українських акторів досягають успіху у світовій кіноіндустрії. Ймовірно, незабаром ми зможемо насолодитись цікавими новинками.
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