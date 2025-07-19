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Головна Мода Три топові серіали за участю українців — улюбленці мільйонів

Три топові серіали за участю українців — улюбленці мільйонів

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 18:09
Популярні серіали, в яких знімались українці — підбірка найкращих стрічок
Дівчина тримає в руках попкорн. Фото: Freepik

Українські актори вже давно стали відомими за кордоном. Вони знімаються у фільмах та серіалах, які стають улюбленцями багатьох. Ці стрічки стали трендовими й довгий час не втрачають актуальності.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Три трендові серіали з українцями

"Корона"

У цьому легендарному серіалі з'явилась українська співачка та акторка Мішель Андраде. Вона виконала роль покоївки на яхті єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Файєда. Цей серіал, що розповідає про життя королеви Єлизавети II, полюбився багатьом.

"Один день"

У цьому серіалі від Netflix роль працівниці кав'ярні зіграла українська акторка Єлизавета Цілик. Вона полюбилась багатьом. "Один день" — це серіал про 20-річні стосунки між Еммою Морлі та Декстером Мейг'ю.

"Слов'яни"

В цьому серіалі знімались українські актори Поліна Носихіна, Ольга Макєєва та інші. Ця стрічка з елементами фентезі показує життя слов'ян на межі VI-VII століть. Головна героїня шукає спосіб врятувати свого брата, який перетворився на оленя.

 

Все більше українських акторів досягають успіху у світовій кіноіндустрії. Ймовірно, незабаром ми зможемо насолодитись цікавими новинками.

Нагадаємо, раніше ми писали про наймодніші прем'єри цього літа.

Також ми розповідали про серіали для справжніх естетів, які шукають усі.

фільм серіал Netflix мода тренди
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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