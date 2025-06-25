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Головна Мода Боб, який пасує зрілим жінкам — новий образ Джуліанн Мур надихає

Боб, який пасує зрілим жінкам — новий образ Джуліанн Мур надихає

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Дата публікації: 25 червня 2025 16:01
Найелегантніша стрижка для жінок 60+ — як у акторки Джуліанн Мур
Джуліанн Мур. Фото: Кадр з відео
Ключові моменти Коротка стрижка, яка підійде і зрілим жінкам

Зустрічайте літо 2025 зі стрижкою, яка має всі шанси стати вашою улюбленою — прямий боб. Саме з нею на прем’єрі серіалу "Сирени" з’явилася Джуліанн Мур, і мала просто розкішний вигляд. Її образ — влучне поєднання актуальної форми, стильного кольору та того невловимого ефекту "свіжості", який одразу привертає погляд.

Новини.LIVE розповість більше про трендовий боб.

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Коротка стрижка, яка підійде і зрілим жінкам

Прямий боб — це коли волосся підрізане рівно, без шарів і градуювань. Лінії чіткі, як під лінійку. Така стрижка не тільки має елегантний вигляд, а й творить дива: підкреслює вилиці, візуально "витягує" обличчя, додає доглянутості навіть без складного укладання. Особливо вона личить жінкам після 60 — волосся ніби отримує друге життя: має густіший, об’ємніший і живіший вигляд.

Прямий боб - ідеальний варіант для жінок старшого віку
Нова стрижка Джуліанн Мур. Фото: Instagram/juliannemoore

Укладати цей боб не складно. Можна навіть не користуватися феном: достатньо дати волоссю висохнути природно. А ще довжину легко підлаштувати під індивідуальні риси — комусь пасуватиме трохи вище підборіддя, комусь — нижче плечей.

Прямий боб - недооцінений варіант цієї стрижки
Прямий боб. Фото з Instagram

Та найкраще в цій стрижці те, що вона універсальна. Ідеально пасує жінкам будь-якого віку. Прямий варіант підійде до круглого чи квадратного обличчя, а хвилястий — до довгого або овального.

Щодо кольору, літо обіцяє бути теплим не лише за температурою, а й за відтінками. У тренді мідь, карамель, бурштин, золотистий каштан. Вони роблять обличчя теплішим, а погляд м’якшим. Якщо хочеться змін, але без різких рішень — це ідеальний варіант.

Раніше ми писали про те, яку стильну стрижку цього року продемонструвала Дженніфер Лоуренс.

Також ми повідомляли про те, що Селена Гомес повторила культову зачіску з 90-х.

мода знаменитості стрижки зачіски стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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