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Главная Мода Боб, что подходит зрелым женщинам — удачный пример Джулианн Мур

Боб, что подходит зрелым женщинам — удачный пример Джулианн Мур

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Дата публикации 25 июня 2025 16:01
Самая элегантная стрижка для женщин 60+ — как у актрисы Джулианн Мур
Джулианн Мур. Фото: Кадр из видео
Ключові моменти Короткая стрижка, которая подойдет и зрелым женщинам

Встречайте лето 2025 со стрижкой, которая имеет все шансы стать вашей любимой — прямой боб. Именно с ней на премьере сериала "Сирены" появилась Джулианн Мур, и выглядела просто роскошно. Ее образ — удачное сочетание актуальной формы, стильного цвета и того неуловимого эффекта "свежести", который сразу привлекает взгляд.

Новини.LIVE расскажет больше о трендовом бобе.

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Короткая стрижка, которая подойдет и зрелым женщинам

Прямой боб — это когда волосы подрезаны ровно, без слоев и градуировок. Линии четкие, как под линейку. Такая стрижка не только выглядит элегантно, но и творит чудеса: подчеркивает скулы, визуально "вытягивает" лицо, добавляет ухоженности даже без сложной укладки. Особенно она подходит женщинам после 60 — волосы будто получают вторую жизнь: выглядят гуще, объемнее и живее.

Прямий боб - ідеальний варіант для жінок старшого віку
Новая стрижка Джулианн Мур. Фото: Instagram/juliannemoore

Укладывать этот боб не сложно. Можно даже не пользоваться феном: достаточно дать волосам высохнуть естественно. А еще длину легко подстроить под индивидуальные черты лица — кому-то подойдет чуть выше подбородка, кому-то — ниже плеч.

Прямий боб - недооцінений варіант цієї стрижки
Прямой боб. Фото из Instagram

Но самое лучшее в этой стрижке то, что она универсальна. Идеально подходит женщинам любого возраста. Прямой вариант подойдет к круглому или квадратному лицу, а волнистый — к длинному или овальному.

Что касается цвета, лето обещает быть теплым не только по температуре, но и по оттенкам. В тренде медь, карамель, янтарь, золотистый каштан. Они делают лицо теплее, а взгляд мягче. Если хочется перемен, но без резких решений — это идеальный вариант.

Ранее мы писали о том, какую стильную стрижку в этом году продемонстрировала Дженнифер Лоуренс.

Также мы сообщали о том, что Селена Гомес повторила культовую прическу из 90-х.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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