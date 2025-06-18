Стрижка боб, яка приковує погляди — ідеї для укладки у 2025 році

Коротка стрижка. Фото: Freepik

Стрижка боб — як улюблена базова річ у шафі. Вона завжди з тобою, але кожного разу може мати інакший вигляд. І саме в цьому її сила. У 2025-му боб знову на хвилі популярності. І цього літа він особливо гарний із модними укладками, які легко повторити вдома.

Новини.LIVE розповість детальніше про те, як зробити свою зачіску цікавішою.

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Ідеї, що підходять і для прямого, і для хвилястого волосся. І неважливо, у вас blunt bob до підборіддя, чи легкий багатошаровий варіант із чубчиком — кожна з цих укладок вдихне нове життя у знайому стрижку.

Трендові ідеї укладки для стрижки боб

Bouncy Bob

Живий, пружний, з об'ємом біля коренів — саме такий боб зараз на піку. Його роблять за допомогою великої круглої щітки й фена або стайлера з ефектом повітряної сушки. Така укладка буде мати дорогий й одночасно легкий вигляд — наче ви тільки вийшли з салону.

Мокрий ефект

Це найшвидший спосіб мати стильний вигляд. Просто нанесіть трохи гелю або крему для ефекту вологого волосся, розчешіть пальцями і готово. Така укладка пасує і під джинси, і під вечірню сукню. Найбільше пасує жінкам з гострими рисами обличчя та великими сережками.

Мокрий ефект на волоссі. Фото з Instagram

Dutch Braids

Коса, заплетена з двох боків, додає зухвалості та свіжості. Особливо якщо ви носите подовжений боб або стрижку з поділом на проділ. Має зухвалий, але жіночний вигляд. Ідеальний варіант на дні, коли хочеться прибрати волосся від обличчя.

Затискач-"крабик"

Стрижка боб ідеально поєднується з недбало закріпленим волоссям на потилиці. Просто злегка підкрутіть кінчики і зафіксуйте об’єм зверху. Працює завжди, навіть коли зовсім немає часу. І додає образу тієї розслабленої естетики, яку всі так люблять у 2025-му.

Зібране волосся. Фото з Instagram

Flippy Bob

Джиджі Хадід уже показала всім, який це має мати вигляд. Кінчики вивернуті назовні, проділ рівний, а сам образ з нальотом 60-х.

Джиджі Хадід. Фото з Instagram

Для укладки знадобиться лише фен із насадкою-гребінцем. Дуже легка у виконанні укладка, але максимально ефектна.

Раніше ми писали про те, яка стрижка є найбільш універсальною і стильною цього року.

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