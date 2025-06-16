Модні стрижки з 90-х — повернення легендарного стилю

Модне повернення — які стрижки 90-х зараз носять зірки
У 90-х модні тенденції диктували супермоделі, поп-зірки та культові серіали. Волосся тоді було не просто елементом образу — воно мало характер. І от, майже три десятиліття потому, ці зачіски повертаються на подіуми та в Instagram-стрічки. Але вже з легким сучасним апдейтом.
Про це повідомляє New Beauty.
Найкрутіше — ці стрижки не лише стильні, а ще й прості в укладанні. І їх можна адаптувати під будь-який тип волосся. Що саме зараз у тренді — розповідають відомі стилісти Монік Макмехон і Бо Діда.
Стрижки з 90-х, що мають крутий вигляд
Шари супермоделі
Це класика, яка не старіє. Якщо хочете залишити довжину, але надати волоссю руху й об’єму — це те, що треба. Довгі шари красиво обрамляють обличчя та створюють ефект густоти навіть на тонкому волоссі. Саме таке волосся мали супермоделі 90-х — Сінді, Наомі, Лінда.
Довгий боб і боб-каре
Легкий, невимушений і дуже стильний. Сучасна версія культової стрижки боб тепер має м’які контури та трохи хаотичну текстуру. Такий варіант підходить майже всім і має вишуканий вигляд, але без зайвої строгості.
Стрижка "метелик"
Це нове життя легендарної зачіски Рейчел з "Друзів". Вона має легкі шари, особливо біля обличчя, які створюють об’єм і ніби "розлітаються", як крила. Підійде, якщо хочеться змін без радикального скорочення довжини.
"Вовк" і "Ведмедик"
Бунтарська й смілива стрижка з нерівними шарами, яка нагадує про гранж-естетику 90-х. Тут головне текстура й свобода. Ідеальний варіант, якщо хочеться щось не дуже акуратне, але дуже стильне.
Кучеряве шеггі — як у Джулії Робертс
Легендарні локони акторки з фільмів 90-х повернулись. Краще обрати середню довжину з легкою недбалістю в укладці. Щоб досягти такого ефекту, просто нанесіть крем для кучерів і сформуйте пасма руками.
Ці стрижки живі, грайливі й дають змогу мати крутий вигляд без зайвих зусиль. Якщо давно хотіли оновити образ — літо саме час. І, можливо, ваша нова улюблена стрижка вже давно придумана — ще в 90-х.
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