Модні стрижки з 90-х — повернення легендарного стилю

Дівчині роблять стрижку. Фото: Freepik

У 90-х модні тенденції диктували супермоделі, поп-зірки та культові серіали. Волосся тоді було не просто елементом образу — воно мало характер. І от, майже три десятиліття потому, ці зачіски повертаються на подіуми та в Instagram-стрічки. Але вже з легким сучасним апдейтом.

Про це повідомляє New Beauty.

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Найкрутіше — ці стрижки не лише стильні, а ще й прості в укладанні. І їх можна адаптувати під будь-який тип волосся. Що саме зараз у тренді — розповідають відомі стилісти Монік Макмехон і Бо Діда.

Стрижки з 90-х, що мають крутий вигляд

Шари супермоделі

Це класика, яка не старіє. Якщо хочете залишити довжину, але надати волоссю руху й об’єму — це те, що треба. Довгі шари красиво обрамляють обличчя та створюють ефект густоти навіть на тонкому волоссі. Саме таке волосся мали супермоделі 90-х — Сінді, Наомі, Лінда.

Багатошарова стрижка. Фото з Instagram

Довгий боб і боб-каре

Легкий, невимушений і дуже стильний. Сучасна версія культової стрижки боб тепер має м’які контури та трохи хаотичну текстуру. Такий варіант підходить майже всім і має вишуканий вигляд, але без зайвої строгості.

Стрижка боб. Фото з Instagram

Стрижка "метелик"

Це нове життя легендарної зачіски Рейчел з "Друзів". Вона має легкі шари, особливо біля обличчя, які створюють об’єм і ніби "розлітаються", як крила. Підійде, якщо хочеться змін без радикального скорочення довжини.

Стрижка "метелик". Фото з Instagram

"Вовк" і "Ведмедик"

Бунтарська й смілива стрижка з нерівними шарами, яка нагадує про гранж-естетику 90-х. Тут головне текстура й свобода. Ідеальний варіант, якщо хочеться щось не дуже акуратне, але дуже стильне.

Стильна стрижка. Фото з Instagram

Кучеряве шеггі — як у Джулії Робертс

Легендарні локони акторки з фільмів 90-х повернулись. Краще обрати середню довжину з легкою недбалістю в укладці. Щоб досягти такого ефекту, просто нанесіть крем для кучерів і сформуйте пасма руками.

Кучеряве волосся. Фото з Instagram

Ці стрижки живі, грайливі й дають змогу мати крутий вигляд без зайвих зусиль. Якщо давно хотіли оновити образ — літо саме час. І, можливо, ваша нова улюблена стрижка вже давно придумана — ще в 90-х.

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