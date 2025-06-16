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Главная Мода Модное возвращение — какие стрижки 90-х сейчас носят звезды

Модное возвращение — какие стрижки 90-х сейчас носят звезды

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 16:01
Модные стрижки из 90-х — возвращение легендарного стиля
Девушке делают стрижку. Фото: Freepik
Ключові моменти Стрижки из 90-х, которые выглядят круто

В 90-х модные тенденции диктовали супермодели, поп-звезды и культовые сериалы. Волосы тогда были не просто элементом образа — они имели характер. И вот, почти три десятилетия спустя, эти прически возвращаются на подиумы и в Instagram-ленты. Но уже с легким современным апдейтом.

Об этом сообщает New Beauty.

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Самое крутое — эти стрижки не только стильные, но и простые в укладке. И их можно адаптировать под любой тип волос. Что именно сейчас в тренде — рассказывают известные стилисты Моник Макмехон и Бо Дида.

Стрижки из 90-х, которые выглядят круто

Слои супермодели

Это классика, которая не стареет. Если хотите оставить длину, но придать волосам движения и объема — это то, что надо. Длинные слои красиво обрамляют лицо и создают эффект густоты даже на тонких волосах. Именно такие волосы были у супермоделей 90-х — Синди, Наоми, Линда.

Багатошаровість зараз підкорює тренди
Многослойная стрижка. Фото из Instagram

Длинный боб и боб-каре

Легкий, непринужденный и очень стильный. Современная версия культовой стрижки боб теперь имеет мягкие контуры и немного хаотичную текстуру. Такой вариант подходит почти всем и выглядит изысканно, но без излишней строгости.

Стрижка боб стала культовою стрижкою
Стрижка боб. Фото из Instagram

Стрижка "бабочка"

Это новая жизнь легендарной прически Рэйчел из "Друзей". Она имеет легкие слои, особенно у лица, которые создают объем и будто "разлетаются", как крылья. Подойдет, если хочется изменений без радикального сокращения длины.

Останнім часом все більше говорять про стрижку метелик
Стрижка "бабочка". Фото из Instagram

"Волк" и "Мишка"

Бунтарская и смелая стрижка с неровными слоями, которая напоминает о гранж-эстетике 90-х. Здесь главное текстура и свобода. Идеальный вариант, если хочется что-то не очень аккуратное, но очень стильное.

В стрижці головне текстура і свобода
Стильная стрижка. Фото из Instagram

Кудрявое шегги — как у Джулии Робертс

Легендарные локоны актрисы из фильмов 90-х вернулись. Лучше выбрать среднюю длину с легкой небрежностью в укладке. Чтобы достичь такого эффекта, просто нанесите крем для кудрей и сформируйте пряди руками.

Кучері ніколи не покидають тренди
Вьющиеся волосы. Фото из Instagram

Эти стрижки живые, игривые и позволяют выглядеть круто без лишних усилий. Если давно хотели обновить образ — лето самое время. И, возможно, ваша новая любимая стрижка уже давно придумана — еще в 90-х.

Ранее мы писали о том, какую модную стрижку в стиле бохо сделала Дженнифер Лоуренс.

Также мы сообщали о новой культовой прическе Селены Гомес.

мода тренды стрижки стиль 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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