Модные стрижки из 90-х — возвращение легендарного стиля

Девушке делают стрижку. Фото: Freepik

В 90-х модные тенденции диктовали супермодели, поп-звезды и культовые сериалы. Волосы тогда были не просто элементом образа — они имели характер. И вот, почти три десятилетия спустя, эти прически возвращаются на подиумы и в Instagram-ленты. Но уже с легким современным апдейтом.

Об этом сообщает New Beauty.

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Самое крутое — эти стрижки не только стильные, но и простые в укладке. И их можно адаптировать под любой тип волос. Что именно сейчас в тренде — рассказывают известные стилисты Моник Макмехон и Бо Дида.

Стрижки из 90-х, которые выглядят круто

Слои супермодели

Это классика, которая не стареет. Если хотите оставить длину, но придать волосам движения и объема — это то, что надо. Длинные слои красиво обрамляют лицо и создают эффект густоты даже на тонких волосах. Именно такие волосы были у супермоделей 90-х — Синди, Наоми, Линда.

Многослойная стрижка. Фото из Instagram

Длинный боб и боб-каре

Легкий, непринужденный и очень стильный. Современная версия культовой стрижки боб теперь имеет мягкие контуры и немного хаотичную текстуру. Такой вариант подходит почти всем и выглядит изысканно, но без излишней строгости.

Стрижка боб. Фото из Instagram

Стрижка "бабочка"

Это новая жизнь легендарной прически Рэйчел из "Друзей". Она имеет легкие слои, особенно у лица, которые создают объем и будто "разлетаются", как крылья. Подойдет, если хочется изменений без радикального сокращения длины.

Стрижка "бабочка". Фото из Instagram

"Волк" и "Мишка"

Бунтарская и смелая стрижка с неровными слоями, которая напоминает о гранж-эстетике 90-х. Здесь главное текстура и свобода. Идеальный вариант, если хочется что-то не очень аккуратное, но очень стильное.

Стильная стрижка. Фото из Instagram

Кудрявое шегги — как у Джулии Робертс

Легендарные локоны актрисы из фильмов 90-х вернулись. Лучше выбрать среднюю длину с легкой небрежностью в укладке. Чтобы достичь такого эффекта, просто нанесите крем для кудрей и сформируйте пряди руками.

Вьющиеся волосы. Фото из Instagram

Эти стрижки живые, игривые и позволяют выглядеть круто без лишних усилий. Если давно хотели обновить образ — лето самое время. И, возможно, ваша новая любимая стрижка уже давно придумана — еще в 90-х.

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